Αγορά ακουστικών ακρόασης

............. είχα κάνει από τότε που έγραψα το topic μια εκτενή έρευνα αγοράς και διαδικτυακά διαβάζοντας παράλληλα αξιολογήσεις αλλά και φυσικά δοκιμάζοντας αρκετά μοντέλα εύρους τιμών απο 80-300 ευρω, σε μαγαζιά, σε φίλους, ,μέχρι και από άγνωστες και αγνώστους στο δρόμο και ειχα καταλήξει σε ένα δύο μοντέλα της sony και ένα της JBL που μου άρεσαν και εμφανισιακά, λειτουργικά και αποδοτικά.Δοκίμασα και on ear και over ear μοντέλα, πάντα με κύριο κριτήριο την δυνατότητα συνδεσιμότητας με bluetooth και έπειτα τον ήχο και τα υπόλοιπα, γιατί κυρίως ήθελα ακουστικά bluetooth.Δεν είχα ακούσει τα sennheiser 4.40 BT αλλά μέσα από την διαδικτυακή έρευνα και τις αξιολογήσεις συμπέρανα πως για τα λεφτά τους ήταν καλά.Πριν δυο περίπου εβδομάδες πέρναγα έξω απο τον ΝΑΚΑ στο κέντρο της Athens, κοντά στην εμπόλεμη/αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη της πρωτεύουσας λολ, και μου γεννήθηκε η επιθυμία ξαφνικά να μπω μεσα, σαν κάτι να με τραβούσε. Πήγα πάνω στον οροφο των synth που μεταξύ άλλων ειναι και τα home studio προϊόντα και αφού έπαιξα λίγο και καλά δοκιμάζοντας, το μάτι μου πήγε σε αυτά τα sennheiser 4.40, είχε μείνει ενα κομμάτι Ενώ θα πήγαινα να πάρω άλλα, το κουτι που ηταν και το τελευταίο που είχε μεινει στο κατάστημα όπως το πλησίαζα άρχισε να ......... γυαλίζει πιο έντονα και σαν να ακουγα μέσα μου μια φωνή ψυθιριστή...... πάρε μας, πάρε μας.Τα είχε 99 ευρώ και μου τη βαράει και τα παίρνω, παράλληλα θυμούμενος τις κριτικές που ανεφερα πιο πάνω.Δεν το μετάνοιωσα γι αυτό ας γράψω εν συντομία μερικά πράγματα από την μέχρι τώρα εμπειρία μουΛοιπόν για τα λεφτά τους και σε σχέση με άλλα που είχα ακούσει, όπως είπα και ακριβότερα μοντέλα, είναι ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ. ΜΑ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ.Κοντράρουν στα ισια τα μεγαλύτερα μοντέλα, με μια εξαιρετική απόδοση της στερεοφωνίας αλλά και με πραγματικά αξιέπαινο ισορροπημένο ήχο, που είναι, πως να το πω ρε παιδί μου, δίνει μια πιστότητα μεταξύ του flat και του ελαφρώς χρωματισμένου ήχου, ισορροπημένου όμως στο ηχοφασματικό εύρος, χωρίς παραμόρφωση σε μεγάλες εντάσεις και μια αίσθηση ambience αφου λογω της κατασκευης over ear και κλειστου τυπου σε συγκεντρώνει στην ακρόαση και το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό.Το δοκίμασα με διάφορα κομμάτια , διάφορα είδη μουσικής και με τη δική μου μουσική και μου άρεσαν τόσο πολύ, που πραγματικά μου δημιουργήθηκε η ξεχασμένη ανάγκη να ακούσω μουσική με καλά ακουστικά, και έτσι ακούω περισσότερο μουσικη.Τα έδωσα σε φίλους (και φίλες) να τα δοκιμάσουν και πραγματικά τους άφησαν την ίδια αίσθηση.Το μπάσο ιδιαίτερα είναι ουτε υπερτονισμένο, όπως σε κάποια αλλα μοντέλα , αλλά έχει ανάλογα και με το είδος του, την αντίστοιχη παρουσια, το ίδιο και οι μεσαίες που αποδίδονται ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ αλλά και οι ψηλές.Σας λέω, για τα λεφτά, έχεις πραγματικά πολύ ωραίο ήχο με απόδοση εφάμμιλη των ακριβότερων μοντέλων, μακριά από τα άλλα μοντέλα των μέχρι εκατο ευρώ consumer μαρκας, αν και τα αντιστοιχα jbl και τα focal και τα AT που άκουσα ήταν καλά. Παντως μεταξύ των τελευταίων, θα επαιρνα πάλι τα 4.40 BT.Ξεχωρίζουν και οποιος τυχαίνει να τα πάρει τα συνισστώ ανεπιφυλακτα.στα + πέραν του ήχου, βρισκω την ανεση, την εργονομια στα κουμπια ελέγχουν, την απροβλημάτιστη συνδεσιμότητα και μεσω NFC με πολλές συσκευές ταυτόχρονα και ξανά τον ήχο.Ακουγοντας ιδιαιτερα κομμάτια μου που τα ξέρω παράλληλα με άλλα, ακριβώς λογω της αρτιας και ισορροπημένης απόδοσης στην στερεοφωνία, στις συχνότητες και τις δυναμικές, χωρίς υπερβολές, δινουν μια εξαιρετική εικόνα πιστεύω και για reference, και θα μου χρησιμεύσουν και εκει το χειμώνα που θα λιωσω τα synthesizer στο επικό μου home studio βγάζοντας εξαιρετική μουσική όπως πάντα χαχαχαχαχχαχχαΗθελα απλά να μοιραστώ την εμπειρία μου μαζί σας και να ενημερώσω παράλληλα και τελικά ποια πήρα.Ναι, απλά αυτό ήθελα να κάνω και στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω τον εκλεκτο συμφορουμίτη dimsonic που είχαμε μιλήσει παλαιότερα για το θέμα και μου είχε πει για την τεχνολογια APTX του bluetooth που αγνοούσα και επειδή μου την εξήγησε, μου εδωσε το έναυσμα να την ψάξω περισσότερο και να την κατανοήσω καλύτερα.Αυτά τα λίγα είχα να πώ, εδώ που κάθομαι στην βεραντούλα με το φεγγαράκι και χαζολογάω το internet παράλληλα ακούγοντας απο τα εξαιρετικά αυτά ακουστικά που για τα λεφτά τους, ήταν μια αγορά που με εξέπληξε ευχάριστα και με ικανοποίησε βαθύτατα.Σε εναν κόσμο που συνδεόμαστε ολο και περισσότερο, με built in ασύρματη τεχνολογία, ερχόμαστε περισσότερο απο κόντα και παράλληλα νιωθουμε και πιο μόνοι απο ποτέ, τα ακουστικά αυτά τον κάνουν να ......... ακούγεται καλύτερα χαχααχχαχααχαχαχαχαχαχα