Εμείς οι νεολαίοι θεωρούμε vintage τον EVH, τον Randy Rhoads, τον Malmsteen, τους Metallica, έως και τους Pantera που ήταν στα '90s.To "Far Beyond Driven" ας πούμε είναι ένα χρόνο μεγαλύτερο από μένα, μια χαρά vintag-ιά είναι, οι Beatles και ο Hendrix είναι αρχαίοι για κάποιον που γεννήθηκε από τα '90s και μετά.Ακούμε και τους αρχαίους όμως, δεν απορρίπτουμε κάτι λόγω ηλικίας.

More is more. Yngwie Malmsteen