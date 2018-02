Αlfa Handcrafted Guitars "the Camel" νέο 5άρι singlecut

Linkback: https://www.noiz.gr/index.php?topic=213448.0

Kαλησπέρα σε όλους. Πριν από κάμποσο καιρό ολοκληρώθηκε η κατασκευή ενός custom 5χορδου ηλεκτρικού μπάσου, σε σχέδιο και φόρμα δική μου σε συνεννόηση πάντα με τις προτιμήσεις του μουσικού για τον οποίο προοριζόταν.Πρόκειται για το Camel. Ένα 5-άρι single cut με μοντέρνα προσέγγιση στην αισθητική και vintage καταβολές χάρη στους J-bass Αlligator του Nίκου Ασημένιου (aka Silver pickups). Kλασσικό J-bass κύκλωμα με vintage oriented μαγνήτες. Στο αισθητικό κυριαρχεί ο συνδυασμός της ολοένα και πιο δημοφιλούς, single cut προσέγγισης, με αναφορές και πάλι στον offset χαρακτήρα του Jazz bass. Το σώμα είναι bubinga με weight relief και επίσης bubinga cap, από το ίδιο slab ξυλείας. Μανίκι bolt (many)-on, από ovangkol με ταστιέρα birdseye maple και figured poplar headplate. Στόχος ήταν να δημιουργηθεί ένα στιβαρό υπόβαθρο για τους μαγνήτες ( βαρύ και σκληρό bubinga, άκαμπτο ovangkol, μικρότερη ελεύθερη επιφάνεια μανικιού λόγω singlecut, full contact bridge ) με στόχο το χαμηλό action και, δευτερευόντως, ελαχιστοποίηση deadspots και καλό balance-κέντρο βάρους τόσο σε καθιστή όσο και σε όρθια θέση.Με αρκετή υπομονή και λίγη τύχη, ο στόχος επετεύχθη και το όργανο βρέθηκε σε περιοδεία όλο το καλοκαίρι, ενώ συνεχίζει ακάθεκτο σε εμφανίσεις και προσεχώς, ηχογραφήσεις. Θα το δείτε να παίζει αν βρεθείτε σε κάποια συναυλία της Ματούλας Ζαμάνη ή των Λάργκο, as of 2018.Σχόλια, παρατηρήσεις, κριτικές, εντυπώσεις, απορίες, ευπρόσδεκτα.Ευχαριστώ,Φάνης Πλουμής, Αlfa Handcrafted Guitars.Ακολουθεί full spec list και φωτογραφίες.Alfa Handcrafted Guitars "The Camel" bass, specs:-Chambered Bubinga body, bubinga cap. Contoured forearm, contoured tummy cut.-Ovangkol neck-Birdseye Maple Fretboard-Glow-in-the dark side markers-Figured poplar headplate-Ovangkol truss rod cover-Schaller BM Light tuners-Buffalo Horn Nut-Babicz full contact bridge (71mm spread).-Burl poplar-on plastic control cover-Kluson strap-pins-Scale length 34.4" (874mm)-Conical section fretboard 14" at 1st 16"at 24th.-Nut width 44.5mm. String spread at nut: 36mm-Headstock angle: 8°-Neck profile: assymetrical-Neck depth: 22 mm at 1st fret, 23.5mm at 12th.-Frets: jumbo (2.8x1mm)-Pickups: Nick Silver "Alligator" custom 5-string set.-Vol,Vol, tone controls. CTS pots-Finish: Tru-oil™, Bison wax. Control plate is finished in nitro-alkyd lacquer.-Weight: 4.1 kg