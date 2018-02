Όλα τα amp modellers είναι "κάπως" straight out of the box. Τα presets φτιάχνονται με συγκεκριμένες κιθάρες, ακούγοντας από συγκεκριμένα ηχοσυστήματα, δεν περιμένει κανείς plug and play.



Πάντως το Helix σε amp models δε μου άρεσε ιδιαίτερα, γι'αυτό και αγόρασα το Atomic Amplifire, το οποίο πραγματικά κοιτάει στα μάτια τη Fractal, χωρίς υπερβολή. Review σύντομα.



Το Helix Native θα το κρατήσω για τα πολύ καλά και λεπτομερή effects του.