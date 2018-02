Ενα μικρο video tribute σε μια μεγαλη ποπ τραγουδιστρια.

Σαν καποιος που την εχει δει Live πριν μερικα χρονια στην Ισπανια...σας διαβεβαιω οτι what you hear απο την Αναστασουλα is what you get {και Live}

..Iσως το καλυτερο ποπ Live που εχω παρακολουθησει.



Οσοι δεν την ξερετε...αν δεν τσιμπησετε με αυτο...μην ακουσετε τιποτα αλλο





εδω μια πολυ καλογυαλισμενη παραγωγη











Linkback: https://www.noiz.gr/index.php?topic=213504.0