εχω κανει αυτο το wiring σε tele αλλα στη μεσαια θεση ειναι out of phase [ σαν να εχω ενα ελαφρυ phaser.!! ] οι μαγνητες ειναι neck SD stk2 και bridge tonerider hot. , τι μπορω να κανω ωστε στη μεσαια θεση να μην ειναι out of phase ?



