Πριν από λιγους μηνες, επικοινωνησε μαζι μου ο καλος φιλος και εξαιρετος μουσικος Χρηστος Γερμενογλου. Μου εξεθεσε τις σκεψεις του για καποιες καινουργιες ιδεες και με ενημερωσε για τις ηδη υπαρχουσες εκδοσεις με τη δουλεια του. Με τιμησε με την προσκληση/προκληση να ηχογραφησουμε μαζι προκειμενου να «ντυσουμε» με ηχους το νέο του βιβλιαρακι με τιτλο Blue Black Blues (εκδοσεις «Σαιξπηρικον»). Μονη πρυποθεση, να αυτοσχεδιασουμε. Ο Χρηστος είναι drummer εξοικειωμενος με την ελευθερια στο παιξιμο που χαρακτηριζει κατά κανονα τους μουσικους της jazz…από την άλλη, εγω ειμαι «δεσμιος» της φορμας και της σταθερης επαναληψης που αποτελουν αρχεγονες αξιες των blues, οποτε αλιευσα διαφορες ιδεες που κυκλοφορουν μεσα μου και ειχα τουλαχιστον μια «βαση» για το πώς θα κινηθω. Παιξαμε μια φορα μονο, χωρις προβες η αλλα «φτιασιδωματα», τεσσερα κομματια που παρουσιαζονται όπως ακριβως ηχογραφηθηκαν – και με την ιδια σειρα. Δεν οδηγουν κατ’αναγκη καπου, απλως γεννηθηκαν και μεγαλωσαν από τη διαθεση των μουσικων να εκφρασουν με ηχους τα συναισθηματα που προκυπτουν από την αναγνωση των κειμενων του Χρηστου. Κι αν κατι διδαχτηκα από την συγκεκριμμενη εμπειρια, είναι το ποση μουσικη μπορει να «κρυβεται» μεσα σε τοσο λιγες λεξεις. One: 8:30 Two: 4:14 Three: 15:02 Four: 7:53 Linkback: https://www.noiz.gr/index.php?topic=213547.0

