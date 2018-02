Εξελίσσοντας την fast Jazz Ride φρασεολογία μας.

Linkback: https://www.noiz.gr/index.php?topic=213554.0

Δεν νομίζω ότι υπάρχει μουσικός που να έχει ασχοληθεί με την Jazz και να μην τρέμει τα fast swing.Και δικαιολογημένα, γιατί πέρα απο την δυσκολία της ίδιας της μουσικής σε επίπεδο αρμονίας , φόρμας και soloing - προστίθεται και η δυσκολία της ταχύτητας.Ειδικά εμείς σαν drummers έχουμε σοβαρό πρόβλημα με τα fast γιατί το ιδίωμα έχει απαιτήσεις εξαιρετικής τεχνικής κ αντοχής απο όλα τα μέλη του drummer για να μπορέσουμε α. να οδηγήσουμε την μπάντα β. να μην «πέσει» η ταχύτητα και γ. να μην χαθεί το groove. Aκόμα και το να παρακολουθήσεις ένα κομμάτι σε παρτιτούρα σε αυτές τις ταχύτητες είναι μερικές φορές δύσκολο.Οι ταχύτητες στα Fast, ξεκινάνε απο το 200 +. Το πιο fast swing κομμάτι που εγώ έχω ακούσει, είναι το freedom day του Max Roach στο 420Bpm.Γενικά είναι ένα δύσκολο στυλ που θέλει αρκετό χρόνο – μελέτη και επιμονή για να τελειοποιήσουμε.Το σημερινό άρθρο + pdf , ευελπιστώ ότι θα σας βοηθήσει να αναπτύξετε την ταχύτητα αλλά και την φρασεολογία σας σε αυτό το δύσκολο κεφάλαιο της Jazz.Το Pdf που παραθέτω είναι εμπνευσμένο απο τον τρόπο που μελέτησα σαν φοιτητής για ανάπτυξη του δεξιού μου χεριού στην Jazz , τις σελίδες 24 κ 25 του syncopation.Έμπνευση και έναυσμα για μένα θεωρώ ότι ήταν ο Paul Wertico, εκεί στις αρχές του 90 με τον Metheny και εκείνο το καταπληκτικό παίξιμο / χορό που έκανε το δεξί του χέρι στο ride στο Have you heard .Η απάντηση είναι ότι, όταν το time ανέβει πολύ, τα 8α τριηχάτα , {3ηχα 8ων με παύση στην μέση} αρχίζουν και ακούγονται σαν κανονικά 8α . Στις fast ταχύτητες επίσης , δεν είναι ανάγκη να παίξουμε όλο το swing pattern {x x-x x x-x}.Θα αντέξουμε 4 μέτρα μέχρι να καταρρεύσει όλο ή θα αρχίσουμε να τραβάμε προς τα πίσω. Σε μια συνέντευξη του θυμάμαι , ο Τοmmy Igoe είχε ρωτήσει.¬ - Τι οδηγεί το swing?- Το τέταρτο!Σε αυτές τις ταχύτητες μπορείς να σουιγκάρεις το κομμάτι μια χαρά παίζοντας τέταρτα - και, όπου και όταν μπορείς να στολίζεις {the quarter note είχε πεί χαρακτηριστικά} το τέταρτο .Η βάση πίσω απο αυτή την άσκηση δεν είναι το swing pattern, αλλά είναι τα τέταρτα που στη συγκεκριμένη περίπτωση γράφονται σαν 8α στην μισή ταχύτητα για να προλαβαίνει το μάτι να διαβάζει αλλά και εμείς να groove-αρουμε πιο εύκολα πάνω στο Half time feel.Αν διαβάσουμε 8α στο half time, π.χ στο 100bpm, είναι το ίδιο με το να παίζουμε 4α στο 200. Το Hi hat with foot, εκεί που είναι στις άρσεις – στο half time γυρνάει στο 2 κ το 4.Τα 16α είναι ουσιαστικά τα στολίδια των 8ων που στην διπλή ταχύτητα γίνονται στολίδια 8ων πάνω σε μια βάση τετάρτων.Σε παλιότερο μου άρθρο έχω αναφέρει πως είναι πιο εύκολο να σκεφτόμαστε τις fast ταχύτητες. https://www.noiz.gr/index.php?topic=213109.0 Η συγκεκριμένη άσκηση που παραθέτω μπορεί να ξεκινήσει {ανάλογα με το level σας} απο το 80 – 100 bpm {half time του 200} και θα σας φτάσει μέχρι το 175 +{ 350 }bpm.Αν και έχω δει drummers να χρησιμοποιούν groups των 4ων - 5 ή ακόμα και 6 νοτών πάνω στα medium ή fast swing , πιστεύω οτι σε αυτές τις ταχύτητες {άνω του 250} , χρειάζεται πολύ σοβαρό Push n΄ pull στο δεξί χέρι για να επιτευχθούν. Προσωπικά δεν ξέρω άλλη τεχνική που θα μας επιτρέψει να παίξουμε τόσα χτύπηματα με το ένα χέρι .Αυτή η άσκηση περιλαμβάνει groups των 2 και των 3ων νοτών γιατί είναι απλά λίγο πιο εύκολο να παιχτούν. {Και να ακουστούν όλα μας τα χτυπήματα στο ride καθαρά}.Για μένα η καθαρότητα ανέκαθεν ήταν η βάση μου στις επιλογές των τεχνικών που εφαρμόζω στο παίξιμο μου.Ακόμα κι αν δοκιμάσετε να παίξετε 3αδες στο 350 ..θα διαπιστώσετε οτι δεν είναι μια εύκολη υπόθεση. Πολλές φορές έχω πιάσει τον εαυτό μου να χρησιμοποιώ τηντεχνική όταν κουράζομαι αντί για Push n pull. Σκοπός είναι ξαναλέω , όταν κάνουμε groups of three ..να ακούμε 3 ίσα δυναμικά χτυπήματα.Θυμάμαι επίσης , κάπου είχα διαβάσει ότι ο Max Roach όταν κουραζόταν το δεξί του χέρι στα fast..έπαιζε διπλά {} ανάμεσα στο ταμπούρο και το ride.Σε αυτή την άσκηση, σε αρκετούς απο τους παράγοντες που αποτελούν την 1η σελίδα θα δείτε stickings απο τοανάμεσα στο ταμπούρο κ το ride που θα σας βοηθήσουν στο να κλειδώσετε ακόμα καλύτερα στο groove χωρίς να χάσετε το ride pattern σας.Ελπίζω να έγινα κατανοητός και φυσικά θα χαρώ να απαντήσω σε τυχόν ερωτήσεις σας.Βαγγέλης Μουλακάκης.