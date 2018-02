vox tonelab se ή le;;;

Linkback: https://www.noiz.gr/index.php?topic=213558.0

Καλησπέρα παιδιά! Ξέρω ότι το θέμα έχει εξαντληθεί άλλα θα εξαντληθώ κι εγώ αν κάτσω να διαβάσω τις 103 σελίδες που υπάρχουν στο "to tonelab or not? thats the question."Πρόσφατα χάλασε η πεταλιέρα μου, fender mustang floor, η οποία γενικώς μου άρεσε σαν φιλοσοφία αλλά και ηχητικά. Τώρα ψάχνω να δω αν και πως θα επισκευαστεί και έχω μείνει χωρίς πεταλιέρα και χωρίς πεταλάκια (γιατί δεν έχω..). Οπότε ψάχνω για αγορά μιας πεταλιέρας για να κάνω αξιοπρεπώς τη δουλειά μου χωρίς να πρέπει να λιώσω στο διάβασμα για να φτιάξω ήχο. Αν και παλιές, με έχουν τραβήξει οι vox tonelab se/le, ειδικά σαν φιλοσοφία στο να φτιάξεις τον ήχο σου, σαν να είναι αναλογικού τύπου. Με λίγα λόγια, μπορείτε να μου πείτε εν συντομία τι διαφορές έχουν αυτές οι δύο, ηχητικά και λειτουργικά; Και προφανώς ποια προτείνετε από τις δύο. Ευχαριστώ πολύ!