Stringhopping, ή αλλιώς η διαφορά μεταξύ Alternate και Economy Picking

Καλησπέρα κύριοι! Το τελευταίο, προσπαθώντας να μελετήσω σε λίγο υψηλότερες ταχύτητες, δηλαδή πάνω από 100 bpm σε 16α, άρχισα να εντοπίζω το πρόβλημα που με ξενέρωνε όλα αυτά τα χρόνια και άφηνα κατά διαστήματα τη μελέτη της ηλεκτρικής κιθάρας. Παίζοντας με alternate picking, παρατηρώ την πένα μου να κολλάει όταν πρόκειται να αλλάξω χορδή σε ταχύτητες σαν αυτή που έγραψα παραπάνω, φαινόμενο το οποίο λέγεται stringhopping, γιατί πρέπει να περάσεις την πένα πάνω από την επόμενη χορδή, ώστε να συνεχίσεις να παίζεις σε alternate picking. Οι λύσεις κατά τους περισσότερους που έχουν εντρυφήσει στο picking είναι 2. Η μία είναι να μελετήσει κανείς εξαιρετικά αργά alternate picking και σταδιακά να ανεβαίνει, κάτι το οποίο κάνω χρόνια αλλά με έχει οδηγήσει σε αυτό το αδιέξοδο/ταβάνι των 100 bpm σε 16α. Η δεύτερη λύση είναι η εφαρμογή του economy picking, μίας τεχνικής sweep επί της ουσίας, όπου για να γλυτώσει κανείς χρόνο και να αποφύγει το stringhopping, παίζει 2 down picks σε descending runs και 2 up picks σε ascending runs. Ποια είναι η γνώμη σας επί του θέματος; Είναι πνευματικό το αδιέξοδο, ή έχει κάποια βάση ο προβληματισμός μου;

More is more. Yngwie Malmsteen