Georgios Zaimis - Magnetar drift (keyboard shredding / prog. metal original)

Εξαιρετικός!! Πολύ ωραίο solo στο keyboard και πολύ καλό παίξιμο στη ρυθμική, extra πόντοι επειδή έχεις Chapman!Επειδή ζήτησες feedback για το κιθαριστικό μέρος, προσπάθησε να πιάσεις την πένα με λίγο πιο κάθετη κλίση προς την ταστιέρα. Αυτή η αλλαγή θα κάνει πιο επιθετικό το palm muting και θα κόβει καλύτερα στη μίξη η κιθάρα.Η γωνία της πένας και του δεξιού χεριού γενικότερα παίζουν μεγάλο ρόλο στο τι διάθεση θα βγάλεις μέσα από το παίξιμό σου. Δε χρειάζεται να χτυπάς σαν τον Mustaine ή τον Hetfield αν δε θέλεις να έχεις τέτοιο ήχο, αλλά και ο Petrucci στα σκληρά ρυθμικά του γυρίζει πιο κάθετα όλο το στήσιμο του δεξιού του χεριού. (βλ. Train of Thought)Πρόσεξε στο 3.12 του video το δεξί του χέρι.

More is more. Yngwie Malmsteen