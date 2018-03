αναλογική [/b]κονσόλα - από μάρκες της προκοπής- σ αυτή την κατηγορία που να έχει 2 aux ΕΚΤΟΣ του fx send.- σημαντικό: Έχει AFL μετά τα aux bus. Αντιγράφω copy paste απ το manual:Pressing an AFL button on an Aux Master output channel sends that source, post-fade () to the headphones.AFL and PFL selections are. Only when no PFL or AFL buttons are engaged will the headphoneoutput source revert to the Master Left/Right Output (MST)το bold είναι το ζουμί! Αυτό πρακτικά σημαίνει οτι δεν χρειάζεσαι headphone amp, γιατί από μόνη της η κονσόλα κάνει αυτό που θες χωρίς να επηρεάζει το master L-R.Όσον αφορά αυτόθα ακούς μονοφωνικά - κι απ τα δυό ακουστικά - όποιο-α aux έχουν πατημένο το AFL.Στην ουσία το stereo aux είναι μόνο ενα ζευγάρι mono aux που βγαίνουν στέρεο στα ακουστικά του ηχολήπτη - και προφανώς και στo ζευγος monitor του μουσικού που τα χρησιμοποιεί. Διάφορες μεγαλύτερες αναλογικές κονσόλες εχουν τη δυνατότητα να γυρίσουν το κάθε ζευγάρι mono aux σε ένα stereo. H signature κατα 99,9% ΔΕΝ έχει τέτοια δυνατότητα. Εδώ θα ήταν χρήσιμος ο headphone amp που λέγαμε.- το μεγάλο της μείον είναι οτι δεν έχει insert στα κανάλια και ΟΥΤΕ στο master left right. Που σημαίνει οτι αν θες να χρησιμοποιήσεις εξωτερικό κομπρέσορα ή equalizer ή άλλο signal processor - προσοχή, όχι εξωτερικό, είναι άλλο πραμα - σε κάθε καναλι χωριστά - πχ μόνο στο μπάσο - μπορείς μόνο με σύνδεση εν σειρά. Δηλαδή μπάσο - κομπρεσσορας - κονσόλα. Δεν είναι κι ο καλύτερος τρόπος. Το να χρησιμοποιήσεις πχ κομπρέσορα στο master L-R είναι ΑΔΥΝΑΤΟ.Αμα δεν σε ενοχλεί αυτό το τελευταίο ισως είναι η καλύτερη επιλογή στα λεφτά σου, λόγω του επιπλέον aux που είναι πολυτέλεια για την κατηγορία.καλησπερα παιδια. λογω δουλειας, αλλα και μελετης σε μανιουαλ και ορους κονσολικους (για να μη γραφω σα νουμπας (που ειμαι) στο θρεντ, αργησα να απαντησω και μαζευτηκαν πολλες απαντησεις. Σας ευχαριστω και παλι ολους.Λοιπον, προσπαθω να ιεραρχισω προτεραιοτητες κτλ...αποφασισα οτι θελω κονσολα. περα απο προβιτσες κτλ, ειναι βολικο κιολας για να συνδεσω και ολες τις πηγες μου πανω στην κονσολα (ντραμς λαπτοπ πισι) και να στελνω ομορφα και ωραια το σημα στον ενισχυτη μου. πχ ειτε ειμαι στο λαπτοπ ειτε στο πισι ειτε στα τυμπανα, αμα θελω να βγαλω ηχο στα ηχεια του χαι φαι να γινεται ευκολα. αυτο σιγουρα δεν εχει να κανει με οσα ελεγα προηγουμενως, αλλα ειναι κατι που γενικα μπορει να μου λυσει τα χερια σε διαφορα θεματα, αλλα και στο μηκος καλωδιων διασυνδεσης πχ του πισι μου με τον ενισχυτη.επομενς κονσολα με 3 στερεο καναλια (6 συνολο δηλαδη) ειναι μαστ (καλα και 2 στερεο με 2 μονο φτανουν).Απο εκει και περα, μπαινει στην εξισωση, η φαση προβα - τζαμαρισμα σπιτι.Ναι θελω σιγουρα η κονσολα να εχει μια θυρα high z. οι 2 ισως να ειναι υπερβολη. αλλα για πολλους και διαφορους λογους αποφασισα οτι θελωτουλαχιστον μια θυρα. αρα καιω behringer yamaha κτλ.Σιγουρα θελω η κονσολα να εχει εφε. να μπορεις να βαλεις ξερω γω λιγο βαθακι βρε αδερφε.Καλο ειναι να εχει παραμετρικο eq, να συνδεεται σε πισι και να μπορω να παρω 2 μιξεις σε ακουστικα τουλαχιστον. Το αν θα προβαρουν πολλα ατομα ή απλα θα παιζω με μπασιστα ή με κιθαριστα απλα να δουλευουμε μονοι μας κομματια ειναι αλλο θεμα. Τελικα αποτι καταλαβαινω επειδη κανενας κιθαριστας δε θα μεινει ποτε ευχαριστημενος, το κομματι (θα παρω πεταλι εξοποιωσης καμπινας να ακουω καλα κτλ) το αφηνω στον εκαστοτε κιθαριστα. εγω θα παρεχω αυτο, και οποιος γουσταρει στην τελικη.οπως τα ζυγιζω εγω, οσο και να θελω να κοψω λεφτα, σε 2 κονσολες καταληγωAllen & Heath ZED-10FXSoundcraft Signature 10η δευτερη εχει το ατου πως εχει 2 aux και μια phones θυρα. αρα μιλαμε για 3 διαφορετικες μιξεις σωστα? και αποτι ειπε φιλος παραπανω, δε χρειαζονται οι θυρες aux ενισχυτη ακουστικων. τα λεω καλα βρε παιδια? εχει και built-in dbx limiter (compressor) στα μικροφωνα. δε ξερω ποσο τελικα καλο ειναι αυτο απλα το αναφερω.Αρνητικα? καταρχας διαβαζω πως δεν εχει κουμπι ον οφ. ναι καλα διαβασατε. δεν εχει. ημαρτον. προφανως σκεφτομαι να παρω κανα μπριζακι με ον οφ... και το καλωδιο της ειναι ακριβως απο κατω και ευκολα μπορει να βγει. το πιο σημαντικο αρνητικο μαλλον ειναι αυτο που εγραψε φιλος παραπανω και κουοταρα. δεν έχει insert στα κανάλια και ΟΥΤΕ στο master left right.Τελικα δεν ξερω ποσο θα χρειαστω κατι τετοιο, αλλα με αγχωνει. απο την εμεπειρια σας τσαμπα αγχωνομαι?η Allen & Heath ZED-10FX τωρα, εχει ενα aux λιγοτερο. βασικα αν καταλαβαινω καλα διαβαζοντας το μανιουαλ, εει μονο ενα aux. αρα μαζι με την εισοδο των ακουστικων που εχει μπορω να παρω μονο 2 μιξεις. σωστα?δεν καταλαβαινω αν χρειαζεται η Allen & Heath ZED-10FX ενισχυτη ακουστικων για τη θυρα aux. η signature 10 ειπε ο φιλος πως δεν χρειαζεται. πολυ καλο. Aν μπορει καποιος να με διαφωτισει?Γουσταρω που η αλεν εχει ευκολη συνδεση με γραφτηρια κτλ με ρεκορντ αουτ και Playback in.επισης αν καταλαβαινω καλα απο το μανιουαλ, η κονσολα σε αντιθεση με την σαουντκραφτ μπορεις να της συνδεσεις εξωτερικα μαραφετια κομπρεσορες κτλ. τα λεω καλα?οι κονσολες ειναι στα ιδια λεφτα.με βλεπω για την σαουντκραφτ. εκτος και αν η αλεν δε χρειαζεται και αυτη ενισχυτη ακουστικωνοποτε ισως πρεπει να το ζυγισω διαφορετικα.εχετε εσεις να αντιπροτεινετε καποια αλλη?σας προβληματιζει κατι που δεν εχω καταλαβει?σας ευχαριστω ολους. εμαθα πολλααααα πραγματα. να ειστε καλα