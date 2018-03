Kαλή τιμή για USA και signature (φανταζόμουν κανα 3χίλιαρο, αλλά έπεσα έξω).



Καλοφτιαγμένο όργανο ελέω PRS. (υποθετικά)



Kαλόηχο σίγουρα, ελέω Mayer



Πολύ καλή Strat, με πινελιές και στοιχεία PRS (low horn scoop, upper horn-body blend, upper waist, παραλλαγμένο headstock, πουλιά).



Eίναι εξαιρετικά δύσκολο να κάνεις μια παραλλαγή Strat χωρίς να ξεφύγεις από τα όρια της παραλλαγής (βλ. πχ Pacifica, RG, S, Suhr Modern κ.α.) αλλά και χωρίς να κάνεις αντιγραφή. Δύσκολη η διαχωριστική. Kαι ακόμη πιο δύσκολο όταν έχεις περιορισμούς και δεν μπορείς να ξεφύγεις σε επίπεδο hardware και appointments ( χρώμα/φινίρισμα, γέφυρα, σχήμα-χρώμα και υλικό του pickguard). Οπότε από αυτή την άποψη δε νομίζω ότι θα μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο, κάτι περισσότερο ή κάτι λιγότερο ο Paul Reed ο Smith. Mπράβο του.



Αυτές τις "και καλά" χαζοαπορίες του τύπου "did you have to take the neck off to make truss rod adjustments on that other guitars?" και τα μαρκετίστικα με τα lock κλειδιά και η γελοία εμμονή να μη λέει τα πράγματα με το όνομά τους είναι απωθητική για μένα. Πες ρε Fender, πες Stratocaster, μην το λες " those other guitars" ή "these 3 pickup bolt-on neck guitars", είναι προσβολή στον LEO.