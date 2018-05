Όσον αφορά τους 6 μήνες (που σωστά αναφέρθηκε ως τουλάχιστον περίεργο στοιχείο) στο forum της cakewalk ( http://forum.cakewalk.com/Cakewalk-By-BandLab-is-here-Free-Available-for-Windows-now-442018-m3743935.aspx ) αναφέρει:QUICK UPDATE: The 04-10-2018 in the license/about us is just an arbitrary 6 month date set for authorization checks - it's confusing and will be removed in future versions. It's NOT an expiry date :-)