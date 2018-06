Holy Grail Guitar Show 2018, Berlin

Linkback: https://www.noiz.gr/index.php?topic=213888.0

Το Σαββατοκύριακο που πέρασε, αξιώθηκα κι εγώ να ανηφορίσω στο Βερολίνο για την έκθεση που διοργανώνει το EGB (European Guitar Builders).H εμπειρία ήταν πραγματικά εκπληκτική, είναι ένα ταξίδι must για λάτρεις της κιθάρας και του μπάσου. Η έκθεση είναι αποκλειστικά για όργανα (όχι παρελκόμενα, όχι αξεσουάρ, όχι αντιπρόσωποι) και οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να δουν, να πιάσουν και να παίξουν όργανα αξίας από 1500/2000 έως 25/30000 ευρώ. Είχε συνολικά 133 εκθέτες από όλο τον κόσμο. Οι κατασκευαστές ήταν εκεί, πρόθυμοι να μιλήσουν για τα όργανα, να παρουσιάσουν ή να σε πάρουν μαζί τους στο booth για δοκιμή (υπήρχαν booth γι' αυτό το σκοπό).Θα προσπαθήσω να κάνω μια μίνι περιήγηση και το thread θα είναι ανοιχτό για προσθήκες, και προσωπικές γνώμες/εμπειρίες που αποκόμισα το διήμερο.Οι Βρετανοί κατά τη γνώμη μου κέρδισαν τις (δικές μου) εντυπώσεις κατά κράτος ( no pun κλπ ) με σοβαρότητα, χωρίς φανφάρες και με ήρεμη σιγουριά. Τα όργανά τους ήταν σε γενικές γραμμές άψογα σε όλους τους τομείς ( αισθητική, playability, ήχος ). Εξαιρετική παρουσία από τους εξωγήινους Ιάπωνες ( τελειότητα στην κατασκευή σε βαθμό μαζοχισμού, αλλά και ιδιαίτερη "ματιά" στην οργανοποιία ). ΟΙ Γερμανοί, εκτός από ορισμένους στάθηκαν λίγο πιο αδιάφοροι με αρκετό sloppiness σε δουλειές. Οι Αμερικανοκαναδοί είχαν μικρότερη παρουσία αλλά τρανταχτοί σε ονόματα (Manzer, Greenfield, Kostal, Malinoski, Kauer) και ελαφρώς απογοητευτικοί ανά περιστάσεις. Απίστευτη δουλειά από πολλούς μεμονωμένους από διάφορες χώρες (Ινδονησία, Λιθουανία, Γαλλία, Ιταλία, Ινδία, Ρωσία, Πολωνία, Αργεντινή, Ισπανία, Βραζιλία, Μεξικό). Εξαιρετική παρουσία από τους δικούς μας Constantin Tsopelas και Fremediti Guitars. Ο μεν με δύο ακουστικά όργανα super responsive με εντυπωσιακά σχεδιαστικά στοιχεία, και ο δε με έξι (!) κοσμήματα οργανοποιίας. Ήταν η πρώτη φορά που συνάντησα όργανά του (και τον ίδιο) και η δουλειά που κάνει είναι πραγματικά world class, με απίστευτη λεπτομέρεια και εξαιρετικές ιδέες, ηχητικά και κατασκευαστικά.To be continued...TsopelasFremeditiGreenfield. Ίσως η καλύτερη ακουστική από όσες πρόλαβα να δοκιμάσω. Με τιμές που ξεκινούν από τα 14000$ you bet.Kostal. Χμμ...Tom Sands. Εξαιρετικός Βρετανός ( η πλειοψηφία των Βρετανών ήταν από Σκωτία, Ουαλλία και χμμ, Πορτογαλία και Καναδά ).Τaran Guitars. Rory Dowling. Σκωτσέζος. Του είπα "σε καταλαβαίνω αρκετά, για Σκωτσέζο", μου λέει "I can switch it on, if you like". Ωραίες κατασκευές, ωραίος ήχος. Η σύντροφός του έσωσε το σακίδιό μου που είχα αφήσει στο πάτωμα για να δοκιμάσω τα όργανα, και ανακάλυψα ότι μου λείπει κανα δίωρο μετά...Leo Buendia. Κομμάτι πλάτης/πλαϊνών από "The tree" mahogany. Κόστος στην αγορά γύρω στα 5.000$. Το όργανο νομίζω κανα 30άρι.Lame Horse InstrumentsMια εξαιρετική ΟΜ από τον Jan Fiser (Chech) που είχε και μια μίνι manouche και μια supersized Archtop με απίστευτο ήχο. (played by Mr Greekflatpicker himself στο background). O Fiser είναι εξαιρετικά έμπειρος (και ψηλός) luthier και υπήρξε ο κατασκευαστής της μοντέρνας επανέκδοσης των θρυλικών κιθαρών Larsson Bros.Andy Manson guitars, mandolins and bouzoukisLinda Manzerσυνεχίζεται...