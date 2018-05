George Avramidis - Voyager Album - FREE DOWNLOAD

Όμορφος δίσκος, έπαιξε από την αρχή ως το τέλος αβίαστα χωρίς διακοπή

και μου έφτιαξε το πρωινό



Μπορούμε να έχουμε περισσότερες πληροφορίες για τους μουσικούς που έπαιξαν στο δίσκο, ευχαριστώ



Σε ευχαριστω πολυ φιλε μου!Drums: Pavlos PavlidisBass: Traianos AlbanoudisGuitar: Alex PapoulidisKeyboards: Tasos KorkovelosTrumpet: George AvramidisAlto Saxophone: James WyliePercussion: Eddie SpaapenSpecial guests:Vocals on “Fire Into Stone” by Alexandra SietiTrombone on “The Corruptor” and “Shiver In The Dark” by Michalis KaranikosBaritone Saxophone on “The Corruptor” and “Shiver In The Dark” by Nikos DiminakisProduced, Engineered and Mixed by Tasos KorkovelosMastered by Apostolos SiopisAll music by George Avramidis and Tasos Korkovelos, except “Voyager” and “Fire Into Stone” by George Avramidis, and “Intro” by Tasos KorkovelosLyrics on “Fire Into Stone” by Labrini GrigoriadouArtwork by Achilleas MessBack cover photograph by Antonis Zafeiropoulos