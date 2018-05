Midi Thru Box

Linkback: https://www.noiz.gr/index.php?topic=213919.0

Γειά σας. Είμαι σχετικά καινούριος σε αυτόν το διαδικτυακό τόπο, οπότε συγχωρέστε με αν καταπατώ κάποιους κανόνες. Θα ήθελα την βοήθεια σας όποιος γνωρίζει κάτι σχετικό. Θα ξεκινήσω παραθέτοντας σας ένα βίντεο καθώς και μία φωτό του Electribe MX1.Όπως βλέπετε και στο βίντεο, ο δημιουργός του χρησιμοποιεί το EMX ως sequencer για να ελέγξει δύο εξωτερικά synth. Από το midi out του Electribe, πάει στο midi in του ενός synth και από το midi thru του ιδίου στο midi in του δεύτερου synth.Εγώ ως τώρα αυτό που έχω κάνει είναι το εξής. Από το midi out του Electribe πα στο midi in ενός Volca Keys. Στο synth part (τα παντς με 1-5), στο 1ο παντ το βάζω στο midi chanel 1 και γράφω ότι θέμα θέλω και εκμεταλλεύομαι πλήρως τις δυνατότητες του step sequencer του Electribe.Πάμε τώρα στην ερώτηση. Εχω και ένα Volca Bass και σκοπεύω να αγοράσω και ένα Volca FM, τα οποία έχουν μόνο Midi in θύρα. Με ένα Midi Tru Box μπορώ να κάνω το ίδιο που κάνει ο δημιουργός του βίντεο; Να γράφω δηλαδή τα θέματα μου στο Electribe και να στέλνω το κάθε θέμα αντίστοιχα στο Synth που θέλω;Σας ευχαριστώ.