Ποιο reverb!?

Λοιπον με την μπαντα μου κινουμαστε σε ενα ειδος psych rock-classic rock με αρκετα vintage στοιχεια...θελω να προσθεσω ενα reverb στη πεταλιερα μου που θα με εμπνευσει κ θα με βοηθησει στη δημιουργια ambient-psych ηχου και οχι απλα να ειναι εν ακομα εφφε που θα γλυκαινει τον ηχο....εχω καταληξει σε 3 και για την ωρα ας περιοριστουμε σε αυτα Digiteck polara-nova reverb-tc hall of fame Δεν εχω ακουσει κανενα απο κοντα,μονο συγκριτικα στο youtube...απο αυτα που ακουσα με κερδιζει το polara,το οποιο μου ακουστηκε ποιο ζεστο-οργανικο-φυσικο στον ηχο του γενικα,αλλα στο tc με κερδισε η επιλογη mod που ειναι ακριβως οτι χρειαζομαι...για το nova εχω ακουσει τα καλυτερα,απλα βλεπω πολλα κουμπακια τα οποια δε πολυσυμπαθω!!! Σας ακουω!

