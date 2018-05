ERIC GALES LIVE IN ATHENS - PART TWO - 25-11-2018 (he's coming back)

Linkback: https://www.noiz.gr/index.php?topic=213931.0

(ξαναέρχεται ο Gales - μη μου στέλνετε άλλα Mails)(για να συνεχίσουμε την παράδοση του προ ετών xιουμοριστικού : δε μπορώ να πάρω ανάσα έρχεται ο Bonamassa)Ειναι ακόμη νωρίς αλλά ΕΚΛΕΙΣΕ και ολοι οι φίλοι στο noiz θελω να το μαθετε πρώτοι....από ότι φαίνεται θα έχουμε ένα ζεστό κιθαριστικό Καλοκαίρι.....εκεί λοιπόν που θα πιάσουν οι ψύχρες και οι καβγάδες για τη θέρμανση στις πολυκατοικίες...SMILE ....ξαναέρχεται ο Γίγας.οταν το μάλλον , γινεται ΣΙΓΟΥΡΟ για το part two, του ωραιότερου Live του 2018.....ΤΙ ΝΟΗΜΑ ΝΑ ΠΕΙΣ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ περισσότερο παρα μόνο:α) οσοι ήρθαν λατρεψαν και το ξαναθέλουνβ) όσοι έχασαν (και το έμαθαν μετά ) heres is your chance25 Νοεμβρίου 2018 στο ΣΤΑΥΡΟ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ.....ΟΛΟΙ ΕΚΕΙ.....(MENTA ART EVENTS UBER ALLES)pS (Στην τελική ευθεία και masterclass - guitar clinic, που θα ρίξει πολύ φώς σε διάφορα)