T-Racks 5 - Δοκιμάζοντας το Master Match Module

εγώ θα πω τα εξής, μια και είμαι σχετικά νέος στο θέμα mastering, και μέχρι τώρα τα περισσότερα raw mixes μου παραμένουν σχεδόν εκεί.



παρατηρήσεις:

1. το κομμάτι του superfunk έχει εντελώς άλλη ατμόσφαιρα. Γενικά είναι άλλο genre. Συνεπώς ίσως δεν είναι καλύτερο ως δείγμα για τη δουλειά που θέλεις.

2. Το κομμάτι του sf όπως και όλα τα κομμάτια του έχουν δείγμα γραφής. Γενικά δεν ξέρω πως γίνονται, όμως σαφώς έχουν επεξεργασία που στα φέρνει "στη μούρη". Αυτό συνήθως σήμερα είναι ποθητό από πολλούς, αν και σίγουρα απο κάποιους όχι. Προσωπικά είμαι υπέρ μιας ενδιάμεσης λύσης.

3. Είναι γεγονός ότι το πρόγραμμα φέρνει συχνοτικά και εντασιακά περίπου στα ίδια τα δυό κομμάτια.

4. Επειδή το κάνει αυτό εύκολα (φαντάζομαι) σίγουρα είναι ελκυστικό για όσους δεν έχουν πολλές εμπειρίες στις λεπτομέρειες του mastering.

5. αυτά που έχω λίγο δοκιμάσει εγώ, compressions, maximizer, multiband eq κλπ, με αρκετό παίδεμα μπορούν να φτάσουν εκεί που θέλει κανείς, αν και σίγουρα με πιό πολύ παίδεμα από το ΙΚ.





το συμπέρασμα.

όπως και στα δικά μου κομμάτια που προσπαθώ να τα κάνω more lively, more punchy, more loud και πιό κοντά στα "σύγχρονα" πρότυπα το αποτέλεσμα με κουράζει. Ετσι αφού το έχω κάνει μετά αρχίζει το ψαλίδισμα των επεμβάσεων.

Φυσικά δηλώνω ευθαρσώς ότι είμαι νιούμπης μην πω εντελώς άσχετος.



Από τα mix που παρουσιάζεις πριν και μετά, με το χέρι στην καρδιά διαλέγω το raw mix και χωρίς να έχω ακούσει και τα δυό το αυτόματο remaster. Αν υπήρχε δυνατότητα για το ενδιάμεσο ίσως να ήθελα εκείνο.