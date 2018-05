Δυστυχώς δεν μπορώ να εκτιμήσω τις μιξομαστερικές αναβαθμίσεις, λόγω ξαφνικού διπλού equipment failure (Ακουστικά off και ένα καμένο twitter μέσα σε μια βδομάδα. Εσυνουσιάσθη ο Δίας, when it rains it pours και άλλα τέτοια εκνευριστικά).Μπορώ όμως να εκτιμήσω το κομμάτι, το οποίο είναι εξαίρετο, και την θαυμάσια απόδοση - μεταφραστική και ερμηνευτική - των στίχων.Μία και μόνη παρατήρηση: Τα λόγια είναι το κυρίαρχο στοιχείο του κομματιού. Προσωπικά θα ήθελα τη φωνή λίγο πιο δυνατά και την άρθρωση κάπως καλύτερη. Φαίνεται σαν να βιάζεσαι να προλάβεις να τα πεις μέσα στο χρόνο, ενώ - επειδή είναι πρόζα - έχεις χώρο να τα 'απλώσεις'.Παραμελείται κάπως ο βασικός λόγος ύπαρξης του κομματιού, που τουλάχιστον όπως εγώ το αντιλαμβάνομαι, είναι η μουσική πλαισίωση των στίχων.Ψείρισμα και γκρίνια θα μου πεις, αλλά ο εξαποδώ είναι στις λεπτομέρειες.Σε κάθε περίπτωση, σπέρνει.