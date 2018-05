Midi Keyboard Στα Γρήγορα

Aπο το site της Alesis :



"A class compliant device is one that does not require an extra driver from Alesis to connect to your *Windows computer, Macintosh computer, or iOS device. A class compliant device uses drivers that are written by Microsoft or Apple, and come pre-installed on the computer.



*Windows (98SE and up) is required for class compliant support."



Το ιδιο και για το ikeyboard. Δεν εχω δει ποτε usb midi να χρειαζεται το δικο του driver, ή ακριβολογώντας, να μην ειναι class compliant. Επίσης , το iKeyboard εχει expression συνδεση, που μπορεις να βαλεις πεταλ ως volume ,wah κλπ αν σε ενδιαφερει... Απο εκει και περα , η επιλογη του midi ειναι καθαρα θεμα ποιοτικο , κατι που το ξερει μονο οποιος το εχει αποκτησει.