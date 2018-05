Θα έλεγα πολλοί. Ο σατριανι δεν ειναι κανενας νεαρος. προλαβε τις εποχες που ο κοσμος αγοραζε ακομα δίσκους/cd/dvd. Φυσικα οι δισκοι που πούλησαν οι stones-purple-zeppelin δεν συγκρίνονται αλλα και παλι.

Επανέρχομαι, πολλοί δισκοι του σατς ηταν καλοι και πολλοι τους ακουν. Ακόμα και εξω απο αμερικη.



Aγαπημενοι δισκοι κατα σειρα προτίμησης.1. Joe Satriani2. The Extremist3. Surfing with the Alien4. Crystal planet5. unstoppable momentum.6. Strange beautiful music.