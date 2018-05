EJEKT 2018

NICK CAVE & THE BAD SEEDS, EDITORS, WOLF ALICE, PROTOMARTYR, JACK HEART.



Οι Protomartyr για πρώτη φορά στην Ελλάδα!

Μετά τα ήδη ανακοινωμένα ονόματα των Nick Cave & The Bad Seeds, Editors και Wolf Alice (στην πρώτη εμφάνισή τους στην Ελλάδα), το φετινό line-up του EJEKT Festival ολοκληρώνεται με δύο ακόμα εξαιρετικά συγκροτήματα: τους Protomartyr και τον Jack Heart.



Wolf Alice Η πλέον ανερχόμενη βρετανική μπάντα της πρόσφατης πενταετίας είναι το τρίτο όνομα που ανακοινώνεται από το line-up της 23ης Ιουνίου, μετά τους Nick Cave & The Bad Seeds και τους Editors. Αυτή θα είναι η πρώτη εμφάνιση του συγκροτήματος στην Ελλάδα.



Ένα από τα πλέον αγαπημένα συγκροτήματα του ελληνικού κοινού, οι Editors έχουν συνδέσει το ονομά τους με το EJEKT Festival, με εμφανίσεις που έχουν δικαιώσει τη φήμη τους ως ένα από τα καλύτερα live acts της Ευρώπης.



Ο Nick Cave και οι The Bad Seeds στο EJEKT Festival 2018!

Το ελληνικό κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει ξανά τον Αυστραλό δημιουργό και τους περίφημους Seeds στην πιο ιδανική τοποθεσία: στις 23 Ιουνίου στη σκηνή του EJEKT Festival, στην πανέμορφη Πλατεία Νερού στο Φάληρο, ακριβώς δίπλα στη θάλασσα.



Η εμφάνισή τους στο EJEKT Festival 2018 γίνεται στα πλαίσια της καλοκαιρινής περιοδείας τους στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκα φεστιβάλ, σε συνέχεια της θριαμβευτικής χρονιάς που διανύει το συγκρότημα, με αλλεπάλληλα sold out shows ανά τον πλανήτη και τις κριτικές να είναι κυριολεκτικά αποθεωτικές, μιλώντας για ένα θέαμα που δεν έχει όμοιο του στη σύγχρονη μουσική!



Το line up της περιοδείας των Nick Cave & The Bad Seeds περιλαμβάνει τους Nick Cave, Warren Ellis, Martyn Casey, Thomas Wydler, JimSclavunos, George Vjestica και Larry Mullins.



Πλατεία Νερού, Φάληρο - Φάληρο

Εισιτήρια απο 47,00€





