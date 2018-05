Release Athens / Richard Ashcroft, Rag'n'Bone Man

Παράθεση

ΠΡΟΣΦΟΡΑ BONUS DAY ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ 2ης ΚΑΙ 3ης ΗΜΕΡΑΣ



Θέλοντας να κρατήσουμε τις ισορροπίες απέναντι σε όλους τους φίλους του Release Athens, σας ενημερώνουμε πως όσοι έχουν προμηθευτεί - ή θα προμηθευτούν μέχρι και τις 31/5 - εισιτήριο για οποιαδήποτε από τις δύο τελευταίες ημέρες του φεστιβάλ (1/6 με Thievery Corporation, UB40, Golan, Angelika Dusk, Magenta Flaws και 17/6 με Jamiroquai, Parov Stelar, Cigarettes After Sex, Sillyboy's Ghost Relatives, Σtella), μπορούν με το ίδιο εισιτήριο, απλά και μόνο με την επίδειξή του στην είσοδο, να παρακολουθήσουν εντελώς δωρεάν την 1η ημέρα (31/5 με Richard Ashcroft, Rag'n'Bone Man, Kid Moxie, Sworr., Lip Forensics).

Linkback: https://www.noiz.gr/index.php?topic=213964.0

Πέμπτη 31 Μαΐου / Richard Ashcroft (The Verve), Rag'n'Bone Man, Kid Moxie, Sworr. και Lip ForensicsO Richard Ashcroft, μία από τις μεγαλύτερες φωνές που έχουν... γεννηθεί στον πλανήτη, έρχεται για 1η φορά στη χώρα μας για το Release Athens 2018!Στις 31 Μαΐου θα απολαύσουμε τον ηγέτη των εμβληματικών The Verve, μιας από τις κορυφαίες και πιο πετυχημένες βρετανικές μπάντες των 25 τελευταίων ετών.Θα ακούσουμε για πρώτη φορά ζωντανά το "Bitter Sweet Symphony", ένα τα καλύτερα τραγούδια που έχουν γραφτεί ποτέ, μαζί με τα κλασικά "The Drugs Don't Work", "Lucky Man", "Sonnet", αλλά και μεγάλες στιγμές της solo καριέρας του, όπως το πολυαγαπημένο και στη χώρα μας "A Song For The Lovers".O εκπληκτικός Rag'n'Bone Man, ο άνθρωπος που με το "Human" δημιούργησε το μεγαλύτερο hit των δύο τελευταίων ετών, θα εμφανιστεί ως co-headliner, για πρώτη φορά, στη χώρα μας, την πρώτη ημέρα του Release Athens 2018. Ένα από τα μεγαλύτερα νέα ονόματα του Βρετανικού αλλά και του παγκόσμιου στερεώματος, που σαρώνει πωλήσεις και βραβεία, αποτελώντας σημείο αναφοράς όχι μόνο για το παρόν αλλά και για το μέλλον της σύγχρονης pop σκηνής.Μαζί του, η υπέροχη Kid Moxie, η electro-pop περσόνα που υπηρετεί το καλλιτεχνικό όραμα της Έλενας Χαρμπίλα, που ήδη ανοίγει τα φτερά της για μία διεθνή καριέρα.Όπως πάντα, όλα αυτά θα πραγματοποιηθούν στην Πλατεία Νερού, έναν πανέμορφο χώρο δίπλα στη θάλασσα, με πολύ εύκολη και γρήγορη πρόσβαση από κάθε μέρος - και με κάθε μεταφορικό μέσο - της Αθήνας.Η προπώληση για τις 31 Μαΐου συνεχίζεται, απο 40 ευρώ. Αντίστοιχα, συνεχίζεται η διάθεση τριήμερου εισιτηρίου προς 90 ευρώ.