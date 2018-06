Τι ηχεία για Αυτοενισχυόμενη Yamaha EMX-640?

Maximum output power 200 W/4Ω @0.5% THD at 1 kHzOutput specificationsPOWER AMP OUT (1•2) (A, B) 0.1Ω 4/8Ω Speaker 37.7 W/4Ω (200 W/4Ω)BRIDGE OUT 0.1Ω 8Ω Speaker 75.4 W/8Ω (400 W/8Ω)MAIN OUT 600Ω 10 kΩ Lines +4 dB (1.23 V) +20 dB (7.75 V)MONITOR OUT 600Ω 10 kΩ Lines +4 dB (1.23 V) +20 dB (7.75 V)Από το μάνουαλ της Yamaha οπότε θες ηχεία παθητικά εώς 200w στα 4Ω όχι κάτω από 10", ενισχυτή δεν χρειάζεσαι εφόσον η κονσόλα είναι αυτοενισχυόμενη.Τα nexo καλό είναι να δουλεύουν με τους αντίστοιχους nexo ενισχυτές αλλά δεν σημαίνει ότι θα καούν αν δουλέψουν με οποιονδήποτε άλλον ενισχυτή, απλά πρέπει να ταιριάζει στα χαρακτηριστικά κάθε ηχείου οπότε δεν ισχύει κάτι τέτοιο για οποιοδήποτε nexo.τίποτα δεν καίγεται αν ξέρεις πως να το δουλέψεις σε νορμάλ συνθήκες και εντάσεις και με σωστό eq εννοείται. απλά συνέδεσε 2 ηχεία παθητικά κρατήστε μέτρια τις εντάσεις-σωστό eq όχι τα μπάσα στο τέρμα- μην υπεροδηγείτε το ηχεία σε παραμόρφωση και μην πειραματίζεστε τύπου "αν το βάλω στη πρίζα τι θα γίνει"και όλα μια χαρά θα είναι.