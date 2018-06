Τεστάροντας λοιπόν ολοένα και περισσότερο την κάρτα ήχου και το μικροφωνάκι που απέκτησα πρόσφατα και έχοντας μέχρι σήμερα δανεική ακουστική κιθάρα, ιδού ένα κλιπάκι.



Μc Lean - My Name

Gibson AJ Vintage

Tascam tm-80

Tascam us 1x2

Cubase Artist 6.5



Λιγο eq και reverb



Καλή ακρόαση.



(Ο μπέμπης μας, έκανε στιγμιαία ησυχία και έτσι το ντουμπλάρισα διότι δεν μπορούσα να το ξαναγράψω)



