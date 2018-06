για εσένα

Επειδή εκεί που είσαι ήμουνα κι εδώ που είμαι εύχομαι να φτάσεις και να πας πολύ πολύ παραπέρα, ας μου επιτραπούν δύο ταπεινά λόγια.1. Όταν ξεκίνησα να παίζω, είχα έναν marshall valvestate vs30R (χειρότερος από τον δικό σου). Στην αρχή δεν είχε ούτε footswitch. Πήρα footswitch ώσπου ένοιωσα πως χρειάζομαι κάτι επιπλέον, οπότε κι αγόρασα την BOSS ME-50. Έτσι πήρα μία ιδέα για τα εφέ.2. Χρειάστηκα κάτι παραπάνω. Και τότε όλοι έλεγαν 'τί να το κάνεις το πετάλι σε χάλια ενισχυτή?΄. Εμένα όμως με απασχολούσε το θέμα που αναφέρουν κι εδώ τα παιδιά πολύ σωστά. 'Μάθε να παίζεις με αυτά που έχεις. Ο καλύτερος ενισχυτής δεν θα σε κάνει καλύτερο παίκτη'. Επιπλέον, με τον καλύτερο ΛΑΜΠΑΤΟ ενισχυτή το πρόβλημα παραμένει. Τί εφέ χρειάζεσαι τελικά και πώς θα πετύχεις το ηχόχρωμα που θες3. Πήρα επιπρόσθετα ένα BOSS SD-1 (overdrive) το οποίο χρησιμοποίησα σε συνδυασμό με την ΜΕ-50. Kαταστάλαξα λοιπόν στο τί θέλω εγώ από τον ήχο μου και πώς μπορώ να χρησιμοποιώ με τον βέλτιστο τρόπο τα πετάλια.Σημείωση: To overdrive ακουγόταν το ίδιο τόσο στον μούφα ενισχυτή όσο και στον ΚΑΛΟ λαμπάτο. Ίδιο ηχόχρωμα έχει. Σίγουρα υπάρχουν διαφορές αλλά όχι τόσες που θα πεις πως δεν αξίζει να βάλεις πετάλια στον ενισχυτή σου.4. Κατάλαβα πως κάτι φταίει στον ενισχυτή. Πήρα ένα joyo american sound ώστε να 'γλυκάνω' και να βελτιώσω λίγο τον ήχο του μέχρι να δω τί ενισχυτή να πάρω. Τα κατάφερα πολύ πολύ καλά με μόλις 35Ε.5. Πήρα ΚΑΛΟ ενισχυτή.6. Πήρα και πετάλια ξεχωριστά (Tuner, Wah wah, SD-1 σε ρόλο booster πλέον αντί overdrive, delay).Όπως το βλέπω εγώ λοιπόν...Δώσε λίγα χρήματα και πάρε είτε πετάλια (joyo / mooer κλπ που είναι φθηνά) είτε μία πεταλιέρα. Και μετά βλέπεις... Ενναλακτικά, μπορείς να πάρεις ένα καλό overdrive για να παίζεις τ' άσματα που σ'αρέσουν και μετά βλέπεις... Με άλλα λόγια, κράτα το κόστος χαμηλό αφού ακόμα ψάχνεσαι.Αν παρόλ'αυτά προτιμήσεις ενισχυτή (σαφώς αξίζει, δεν το συζητάμε) τότε η κουβέντα πάει αλλού.Φιλικά,Υ.Γ. Must have πετάλια? Δεν υπάρχει τέτοια ερώτηση. Εγώ παίζω με ένα ΚΑΛΟ ενισχυτή και το volume της κιθάρας άνετα πλέον. Άλλοι όμως χρειάζονται 2 πεταλιέρες μόνο για τα εφέ τους.