Nα πω οτι ο Camilo συστηθηκε στην Jazz σκηνη της Νεας Υορκης , εκει στις αρχες του 80 με μια μπαντα ονοματι French toast και εκει νομιζω πρωτοεπαιξε με Α.Jackson & Dave Weckl.



2-3 εξαιρετικες στιγμες του δισκογραφικα.

το One more once με Big Band και τον Cliff Almond στα τυμπανα





Το Why Not με Weckl.





Eνδιαφερον εχει και αυτο το στιγμιοτυπο που βρισκεται στους τιτλους τελους μιας ηλιθιας ταινιας με τον A. Banderas..και παιζει πολυς κοσμος μεσα...