Μέθοδος για αυτοσχεδιασμό;

Η γνώμη μου είναι ότι αυτοσχεδιασμός με την έννοια του "παίζω on the spot" δεν υπάρχει. Μόνο αν σε βάλει κανείς με το πιστόλι στον κρόταφο και σου πει "θα βάλω ένα κομμάτι, θα είναι σε Amin, μόλις αρχίσει ξεκίνα να παίζεις αλλιώς στη μπουμπούνισα". Όλοι έχουμε "pre made" φράσεις που ρίχνουμε στα κομμάτια, όπως ακριβώς μιλάμε με έτοιμες λέξεις και "pre made" προτάσεις, ή αν θες φράσεις κλειδιά. Αλλά αυτό είναι μεγάλη συζήτηση. Κάνε αυτό που σου είπε ο dimsonic, άκου πολλή μουσική, διαφορετικούς παίκτες, διαφορετικά είδη, κλπ και σιγά σιγά θα αρχίσεις να θέλεις να μάθεις φράσεις, οι οποίες αργότερα θα αποτελούν το δικό σου κιθαριστικό λεξιλόγιο.

