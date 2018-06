Σε αυτό το άρθρο θα δώσω 10 tips για ένα νέο drummer που θέλει να κάνει το πάθος του… επάγγελμα.

Καταρχήν να ξεκινήσω με το πολύ σοβαρό θέμα της τεχνικής κατάρτισης που πρέπει να έχει οποιοσδήποτε αποφασίσει, να δραστηριοποιηθεί σε αυτό το τομέα.

Και όταν εννοώ κατάρτιση εννοώ..γνώση.



Γνώση πολλών κ διαφορετικών στυλ, να έχει καλό time, να μπορεί να διαβάσει παρτιτούρα και να έχει ένα σχετικά καλό sight reading, να μπορεί να παίξει με μετρονόμο ή πάνω σε sequences, ένα σχετικό ρεπερτόριο ανάλογα με το χώρο που θέλει να κινηθεί κλπ.



Ας θεωρήσουμε ότι όλα αυτά τα έχει αυτός που θέλει να μπεί στο χώρο.

Ας δούμε τι άλλο θα χρειαστείτε, γιατί σίγουρα δεν αρκεί να είστε μόνο καλός παίχτης πλέον. Ίσως κάποτε να αρκούσε..αλλά όχι πλέον.



1. Say yes

Η πιο σημαντική συμβουλή που μπορώ να δώσω σε ένα νέο παιδί είναι να μάθει αν λέει ΝΑΙ.

Αν θέλετε να μπείτε σε αυτό το χώρο, ξεχάστε το όχι παιδιά. Ναι σε όλα..

Ναι σε live με μία πρόβα, ναι σε Live που δεν παίζουν χρήματα, ναι σε παιξίματα χωρίς μικρόφωνα , όπου θα πρέπει να κουβαλήσετε όλη σας την προίκα, ναι βασικά σε ότι σας ζητήσουν.

Όχι απλό ναι..αλλά ναι με χαμόγελο.

Ποτέ δεν ξέρουμε αυτός που παίζει μαζί μας, τι άλλο κάνει ή με ποιόν θα παίξει στο μέλλον.

Θέλετε να σας θυμούνται σαν ένα easy going drummer που όχι απλά κάνει την δουλειά..αλλά είναι πάντα διαθέσιμος κ ευχάριστος στην συνεργασία, είτε παίζουν φράγκα κ καλές συνθήκες - είτε όχι.



2.Μην τσακώνεστε!

Για κανένα λόγο – ever!! Ακόμα κι όταν όλα έχουν εκτροχιαστεί, εσείς κρατήστε ουδέτερη στάση.



3. Be professional

Να φέρεστε επαγγελματικά με τις συνεργασίες σας. Σε μια πόλη π.χ σαν την Αθήνα με 30 δουλειές και 5000 drummer..θα σας χρειαστεί να έχετε εκτός από σοβαρή τεχνική, και μια σοβαρή επαγγελματική ηθική.

Μην αργείτε στα ραντεβού σας και να είστε πάντα μελετημένοι πριν από πρόβα. Τα όργανα σας επίσης πρέπει να αντανακλούν τον επαγγελματισμό σας.

Να είστε πιστοί στις συνεργασίες σας και σε περίπτωση που θέλετε να αποχωρίσετε από ένα project, φροντίστε να μην τους αφήνετε ξεκρέμαστους προσπαθώντας να κάνετε οτιδήποτε δυνατό για να καλύψετε το κενό σας.



4. Πηγαίνετε σε Live και γνωρίστε μουσικούς. Όχι απαραίτητα drummers. Οι drummers δεν πρόκειται να σε συστήσουν σε δουλείες. Γνωρίστε μουσικούς..Μπασίστες , κιθαρίστες , αρμονίστες , τραγουδιστές. Συστηθείτε και πείτε τους με τι ασχολείστε. Με το να κάθεστε σπίτι σας τα βράδια, δεν πρόκειται να μάθει κανένας ότι παίζεται μουσική.

Καλό επίσης είναι, να φτιάξετε μια επαγγελματική κάρτα με τα στοιχεία σας.



5. Jam Nights.

Τα Jam nights είναι τα happy hour των μουσικών. Δεν είστε εκεί για να περάσετε καλά. Είστε εκεί για να δείξετε τις ικανότητες σας και στο τέλος να κάνετε socialize με μουσικούς που δεν ξέρετε. Ποτέ δεν ξέρουμε ούτε ποιος παίζει μαζί μας..ούτε ποιος πίνει το ποτό του από κάτω. Παίξτε απλά όσο είστε στο πάλκο και Socialize your ass off μόλις κατεβείτε από αυτό.



6. Μην πίνετε αλκοόλ ή ουσίες.

Είναι προτιμότερο να σας λένε «Ο ξενέρωτος drummer” που κάνει πάντα σωστά και σοβαρά την δουλειά..παρά ο καλός drummer που δυστυχώς μετά το 3ο ποτό «αλλού πατάει κ αλλού βρίσκεται».



7. It’s not about you man..

Ακόμα και έχετε εξαιρετική τεχνική, θα πρέπει να καταλάβετε ότι 9 στις 10 φορές είστε εκεί για να συνοδέψετε μια ορχήστρα ή ένα τραγουδιστή.

Παίξτε για την μπάντα, παίξτε για την μουσική, όχι για τον εαυτό σας.

Δεν έχει σημασία ποιόν συνοδεύετε,.. από την στιγμή που έχετε πεί ναι στην δουλειά, δώστε του να καταλάβει ότι σέβεστε και τον Band leader αλλά και την μουσική.

‘Ένα λάθος που κάνουν επίσης πολλοί session μουσικοί είναι να θεωρούν κάθε δουλειά σαν ένα «σκαλοπάτι» για την επόμενη δουλειά..και αυτό πολλές φορές να τους οδηγεί σε overplays για λόγους επίδειξης.

Nαι κάθε δουλειά είναι ένα πιθανό σκαλοπάτι για την επόμενη, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να το προσεγγίζουμε με αυτό τον τρόπο, αλλά με σεβασμό και σοβαρότητα, όσο αυτή η δουλειά διαρκεί. Η φύση του οργάνου δεν το επιτρέπει. Τα τύμπανα ανήκουν στα ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ όργανα. Χωνέψτε το.



8. Connect yourself

Δικτυώσου κοινωνικά σε όλα τα μέσα, είτε αυτό λέγεται you tube είτε facebook ή οτιδήποτε. Δυστυχώς, αρκετό από το networking παιχνίδι παίζεται στα social media με ανόητα like και ανούσια comments.

Ένα demo σου στο you tube θεωρώ ότι είναι must όμως. Πολλές φορές έχω κάνει οντισιόν από την καρέκλα του γραφείου μου, στέλνοντας ένα link από παιξίματα μου στο you tube.



9. Να είσαι προετοιμασμένος να μείνεις με τους γονείς σου μέχρι τα προχωρημένα πρώτα…-αντα σου . Το να προσπαθείς όλη νύχτα να δικτυωθείς και μετά να απορρίπτεις δουλείες γιατί έχεις κυκλικό ωράριο στη δουλεία επειδή πρέπει να πληρώσεις το νοίκι σου…είναι κάτι αντιφατικό που ακυρώνει το ένα το άλλο. Θέλεις να είσαι διαθέσιμος όλες τις ώρες της ημέρας είτε αυτό είναι πρόβα ,τουρνέ είτε gigs της τελευταίας στιγμής.



10. Pace yourself

Μην βιάζεσαι πάρα πολύ..αυτά τα πράγματα δεν συμβαίνουν από την μια μέρα στη άλλη, και μην αποθαρρύνεσαι με την πρώτη αντιξοότητα. Έχεις να δείς και να ακούσεις πολλά σε αυτό το χώρο. Πρέπει να έχεις πάντα ένα θετικό attitude και ένα φιλικό χαμόγελο.



Και φυσικά…Mην ξεχνάς να μελετάς, να εξελίσσεσαι και να γίνεσαι καλύτερος σε αυτό που κάνεις.



Καλό καλοκαίρι σε όλους.

Βαγγέλης Μουλακάκης













