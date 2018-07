Συνδεδεμένες εκδηλώσεις Rockwave 2018 Day 1 : 06/07/18

Do you wanna know who's on the other line?



Arctic Monkeys for the very first time in Greece!



To Rockwave Festival υποδέχεται την Παρασκευή 6 Ιουλίου το μεγαλύτερο ροκ γκρουπ της εποχής μας στο TerraVibe Park!



Σημειώστε την ημερομηνία και γυρίστε τα ρολόγια σας στις 06.07.2018!



Οι Arctic Monkeys για πρώτη φορά στην Ελλάδα! To ξαναγράφουμε για να το πιστέψετε! Ο Ιούλιος φέτος θα είναι Rockwaver!



Οι Arctic Monkeys είναι οι Alex Turner, Jamie Cook, Nick O'Malley και Matt Helders. Το συγκρότημα πουσχηματίστηκε στο HighGreen του Sheffield το 2002, έχει κυκλοφορήσει 5 άλμπουμ μέχρι σήμερα, με την πιο πρόσφατη δουλειά τους να είναι το "AM", που βγήκε το 2013.



Με την κυκλοφορία του το 2006, το ντεμπούτο άλμπουμ τους "Whatever People Say I Am, That's What I'm Not" ανακηρύχθηκε ως το ντεμπούτο άλμπουμ με τις γρηγορότερες πωλήσεις στην ιστορία των βρετανικών charts.



Η κυκλοφορία των επόμενων άλμπουμ τους "Favourite Worst Nightmare" (2007), "Humbug" (2009), "Suck It And See" (2011) και "AM" (2013) τους κατέστησε ως ένα από τα πιο επιτυχημένα βρετανικά γκρουπ των τελευταίων χρόνων. Αποτελούν τη μοναδική μπάντα που έχει κερδίσει τρεις φορές τα βραβεία Best British Group και British Album Of The Year στα Brit Awards. Η μπάντα έχει κερδίσει επίσης μέχρι στιγμής συνολικά 7 βραβεία με 9 υποψηφιότητες στα Brit Awards μετά την κυκλοφορία του ντεμπούτου τους. Μεταξύ άλλων επιτευγμάτων τους αποτελούν ένα βραβείο Ivor Novello, ένα Mercury Music Prize, 20 NME, 5Q και 3 υποψηφιότητες Grammy.



Το πέμπτο άλμπουμ της μπάντας "AM" σκαρφάλωσε στο νούμερο 1 σε 10 χώρες από όλο τον κόσμο και βρέθηκε στα top 10 charts 27 άλλων χωρών. Μέχρι σήμερα, τα τραγούδια τους έχουν παιχθεί παγκοσμίως περισσότερες από 6 δισεκατομμύρια φορές σε όλες τις υπηρεσίες streaming, με 5.5 εκατομμύρια streams καθημερινά.



Οι Arctic Monkeys συμμετείχαν στην τελετή έναρξης των Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου το 2012, ενώ έχουν εμφανιστεί ως headliners δύο φορές στα θρυλικά φεστιβάλ Glastonbury, Reading και Leeds. Το γκρουπ απήλαυσε την πιο επιτυχημένη περιοδεία του για την προώθηση του "AM", ως headliners σε πάνω από 100 show και φεστιβάλ ανά τον κόσμο.



Με την κυκλοφορία του πέμπτου τους άλμπουμ "AM" το 2013, οι Arctic Monkeys έγραψαν ιστορία ως η πρώτη μπάντα ανεξάρτητης δισκογραφικής εταιρίας με πέντε συνεχόμενα νούμερο 1 άλμπουμ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Alex Turner έχει κυκλοφορήσει διαδοχικά μέχρι στιγμής 7 άλμπουμ που έχουν γίνει νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο. (5 με τους Arctic Monkeys & 2 με τους The Last Shadow Puppets).



Alt-J



Κυρίες και Κύριοι το Rockwave Festival 2018 υπερήφανα παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα την Παρασκευή 6 Ιουλίου τους Alt-J!



Ένα βραβείο Mercury και ένα ένα Ivor Novello με τον πρώτο τους δίσκο! Ένα sold out στο Madison Square Garden και ένα Headline show στο Latitude με τον δεύτερο! Νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο και νούμερο 1 στα charts των Η.Π.Α. 4 υποψηφιότητες για τα Brit Awards και 1 για Grammy! Tρία χρόνια παγκόσμιας περιοδείας και αμέτρητων shows τα οποία καθιέρωσαν τους Alt-J ως ένα από τα πλέον εντυπωσιακά τρίο της μουσικής σήμερα!



Ήσυχα, αποτελεσματικά, μα πάνω από όλα εντυπωσιακά οι Alt-J έγιναν μια από τις πιο μεγάλες Βρετανικές μπάντες της δεύτερης δεκαετίας του 2000! Artelectro, math-folk, hymnal-rock, πείτε το όπως θέλετε, κανένα εκ των προαναφερθέντων δεν είναι απόλυτα λάθος, ενώ συγχρόνως όλα έχουν και από κάτι σωστό!



Η μουσική τους φτιαγμένη από τους Joe Newman (φωνή,κιθάρα), Gus Unger-Hamilton(πλήκτρα,φωνή) και Thom Green (drums/electronics) θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως η τομή μιας εμπνευσμένης πρωτοπορίας και μιας μελωδικής καρδιάς που πάλλεται και ματώνει!



Εδώ και δέκα χρόνια που έχουν περάσει από την ημέρα που δημιουργήθηκαν στο Leeds οι Alt-J είναι ένα Post-κιθαριστικό γκρουπ έτοιμο να ηγηθεί της neo-pop γενιάς μας!



Παρασκευή 6 Ιουλίου το Rockwave Festival 2018 υποδέχεται τους Alt-J!

Rockwave 2018 is Calling!

Thank you for standing with us Rockwavers!



Miles Kane



Γεννημένος και μεγαλωμένος στο Liverpool, ο Miles Kane έχει χαρακτηριστεί από το MOJO ως «ένας από τους πιο επιδραστικούς συνθέτες της Μ. Βρετανίας». Αντιλήφθηκε την αγάπη του για τη μουσική σε ηλικία 17 ετών ως μέλος των The Little Flames, η διάλυση των οποίων οδήγησε στη σύσταση των The Rascals, το 2007. Η δημιουργία των δεύτερων είχε ως αποτέλεσμα τη γνωριμία του Miles Kane με τον Alex Turner, όταν η μπάντα άνοιξε για τους Arctic Monkeys την ίδια χρονιά. Την αμέσως επόμενη χρονιά, ο Kane έπαιζε και περιόδευε με τον Turner ως The Last Shadow Puppets, κάνοντας προώθηση του νούμερο 1 και υποψήφιου για βραβείο Mercury άλμπουμ τους, "The Age Of The Understatement".



Όπως έχει επιδείξει και ο ίδιος μέσω της μουσικής και του προσωπικού του στυλ, ο Kane δεν υπήρξε ποτέ κάποιος που απέφυγε την προσοχή. Έτσι, προχώρησε στην κυκλοφορία του ντεμπούτου σόλο άλπουμ του "Colour Of The Trap" το Μάιο του 2011. Αγαπήθηκε από κριτικούς, κατάφερε να κάνει sold out πολλά headline σόου σε Μεγάλη Βρετανία και Ευρώπη και κέρδισε πληθώρα θαυμαστών παίζοντας σε αγγλικά και διεθνή φεστιβάλ.



Ο Miles Kane επέστρεψε στα μουσικά δρώμενα με τη δεύτερη ολοκληρωμένη του δουλειά "Don’t Forget Who You Are". Με τα δύο του αυτά άλμπουμ, έχει κερδίσει σημαντικούς επαίνους και υποψηφιότητες, καθώς και βραβεία από τα: Q, Mojo, NME, αλλά και μια αξιοσημείωτη υποφηφιότητα για βραβείο Mercury.



Επτά χρόνια μετά την κυκλοφορία του "Colour Of The Trap", το τρίτο πολυαναμενόμενο σόλο άλμπουμ του Kane θα κυκλοφορήσει μέσα στην άνοιξη του 2018.



Get Well Soon



Οι Get Well Soon είναι το project του Γερμανού εκπαιδευμένου στην κλασσική μουσική τραγουδιστή, συνθέτη και πολυ-μουσικού Konstantin Gropper. “Rest Now, Weary Head” είναι το ντεμπούτο album του και "Vexations" το δεύτερο. Μας προσκαλεί να γύρουμε και να κλείσουμε τα μάτια μας για λίγο.



Οι πληγές επουλώνονται και μετρούνται τα τραύματα. - Ανέπνευσε - Στο μεταξύ, η μουσική του περιπλανιέται. Διαχρονικά διευρύνεται σε πολλά είδη μουσικής: folk και electro περπατάνε χέρι-χέρι, η κλασσική μουσική σχηματίζεται στον μακρινό ορίζοντα - μία αμυδρή ανάμνηση παλαιών εποχών - τα σημεία που κολλάνε στο μυαλό της pop περιμένουν στην άκρη για να αγγιχθούν με μία μικρή δόση ειρωνείας. Οι Get Well Soon σμίγουν μουσική από όλο τον κόσμο, morricone soundtrack μέχρι tango, κλασσικά μοντάζ και μοσαϊκά πανοραμικής διάθεσης. Συγκρίνονται εύκολα με Beirut, Patrick Wolf & Tom Waits, και τα 2 τους album τραβήξαν την προσοχή του τύπου από την Γερμανία, Γαλλία, Μπενελούξ, καθώς και του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι Get Well Soon στην σκηνή είναι 6 άτομα με πολλά μουσικά όργανα.



O Konstantin μάζεψε τα δυνατότερα κομμάτια του των τελευταίων ετών στα 2 album του: here they shine with the melancholy and the gloom of those, who have gained peace and hope as they have left the eternal dance around a golden calf named progress: Take this hand now / there is no time to waste / the first gets the land / where we need to build our home / Quiet people build the hardest gold. Η τέχνη του Konstantin συγκεντρώνει την ικανότητα του να διαφεύγει από την κατηγοριοποίηση, και να διαφοροποιείται με το κάθε single των Get Well Soon. Διαπερνώντας από τις μνήμες των μπαλαντών του Leonard Cohen, τις σιωπηλές κραυγές του Tom Waits, την δικαιοσύνη του Nick Cave και την ελαφρότητα του Thom Yorke.



Μετά από 2 album, 4 video, πολλές περιοδείες και festivals όπως το Glastonbury και το Les Nuits Secreted, καθώς και με πολλά sold out shows, όπως για παράδειγμα στο Volksbuhne στο Βερολίνο και το La Cigale στο Παρίσι ή το μέγαρο του Dortmund και πολλών άλλων σε όλη την Ευρώπη. Ο Konstantin πάντα έγραφε μουσικές για κινηματογραφικές ταινίες όπως το “Palermo Shooting” σκηνοθετημένο από τον Wim Wenders, το “Same same but different’ του Buck και συνέθεσε original soundtrack από το σκοτεινό ARTE TV show “Xanadu” που έπαιξε το 2011. Η ιστορία των Get Well Soon θα συνεχιστεί με το τρίτο album και πολλές ακόμα live ημερομηνίες στο μέλλον.



Jacks Full



Οι Jacks Full -Μιχάλης Απαρτόγλου: φωνή/μπάσο, Νίκος Σπάθας: κιθάρα, Βαγγέλης Καρδαμίτσης: ντραμς είναι μια hard 'n' heavy rock μπάντα που έρχεται από την Αθήνα. Το ομώνυμο ντεμπούτο τους κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2015 και δίνει μια πρώτη γεύση για το στυλ και τις επιρροές τους. Οι Jacks Full μπαίνουν Αll in στη hard/heavy rock σκηνή, μετρώντας ήδη πολλά live στο ενεργητικό τους και υπόσχονται ακόμα περισσότερα μεταφέροντας το vibe και την ενέργεια τους. Σκληρό ροκ από μια αληθινή μπάντα που γουστάρει πολύ αυτό που κάνει. Αυτή τη περίοδο είναι σε εξέλιξη ο δεύτερος δίσκος τους, o οποίος αναδεικνύει ακόμα περισσότερο την μουσική τους ταυτότητα. Όντας πιο ώριμοι, εμπλουτίζουν τον ήχο τους διατηρώντας τις rock ρίζες τους.



Rockwave 2018 is calling!



Not only when you’re high!



Are you with us?



TerraVibe Park

37ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας



Εισιτήρια.



Τα εισιτήρια κοστίζουν 75€.

Τα V.I.P. εισιτήρια κοστίζουν 100€.

Προπώληση 60€

Εισιτήριο διημέρου 99€



*Τα πρώτα εισιτήρια γενικής εισόδου (69€) εξαντλήθηκαν.



Η προπώληση έχει ξεκινήσει



Αθήνα

TicketHouse, Πανεπιστημίου 42 (εντός της στοάς), τηλ.210 3608366



Θεσσαλονίκη

Μusicland, Μητροπόλεως 102, τηλ 2310264880



Σε όλη την Ελλάδα

Δίκτυο καταστημάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ/ Καταστήματα Cosmote



OnlineSales ή αγορές με πιστωτική κάρτα, 24 ώρες/ωρο:

tickethouse.gr

(Για τις online αγορές όπως και αυτές από τα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ/COSMOTE υπάρχει 10% επιβάρυνση)



Συναλλαγές: (0)

Judas Priest



Judas Priest! Heavy Metal! Έννοιες ταυτόσημες για πάνω από 40 χρόνια στην πορεία του συγκροτήματος και του μουσικού ιδιώματος που μετρά εκατομμύρια σκληροπυρηνικούς fans στον πλανήτη!



Το 1969 κάπου στο Birmingham έμελλε να αλλάξει ο ρους της ιστορίας του heavy metal όταν οι Judas Priest σχηματίστηκαν. Κάποια χρόνια αργότερα μετά από αλλαγές στο Line –up και προεξάρχοντες τους Rob Halford, Glenn Tipton, KK Downing & Ian Hill οι Priest μπαίνουν στη δισκογραφία κυκλοφορώντας τους πρώτους επίσημους δίσκους της μπάντας “Rocka Rolla” & “Sad Wings of Destiny” το 1974 και το 1976 αντίστοιχα. Ακολούθησαν τα “Sin after Sin”, “Stained Glass” και “Killing Machine” την ίδια δεκαετία μέχρι την heavy metal έκρηξη της δεκαετίας του 1980, όταν το συγκρότημα κυκλοφόρησε σειρά μνημειωδών αριστουργημάτων όπως τα Βritish Steele, Screaming for Vengeance & Defenders of the Faith, τη στιγμή που τα “Breaking the Law”, Living After Midnight”, “You’ve got another thing coming”, “The Sentinel” “Electric Eye” έγιναν ύμνοι στα χείλη όλων των metalheads.



Δίνοντας headline shows στα μεγαλύτερα φεστιβάλ του κόσμου οι Priest εξαργύρωσαν τη δημοτικότητα τους, αποκτώντας παράλληλα τη φήμη ενός από τα καλύτερα live groups στην υφήλιο. Στις αρχές του 1990 όταν η παγκόσμια μουσική σκηνή είχε στρέψει το βλέμμα της στο grunge, οι Judas Priest δώσανε το φιλί της ζωής στη φθίνουσα πορεία του heavy metal κυκλοφορώντας ένα από τα καλύτερα albums του ιδιώματος. Περί “Painkiller” ο λόγος, ενόσω η πολύπαθη θέση του drummer βρήκε στο πρόσωπο του Scott Travis ένα αναντικατάστατο μέλος.



Αδιαμφισβήτητοι ηγέτες του heavy metal οι Judas Priest δε σταμάτησαν στιγμή να εξαπολύουν εύφλεκτα κιθαριστικά solo μεταξύ σφύρας και άκμονος να διαλύουν drum-kits και να τεστάρουν τις αντοχές των φωνητικών χορδών μας με τον metal god Rob Halford πίσω από το μικρόφωνο. Η παρουσία και η επιρροή τους παραμένει υψηλή όπως αποδεικνύει το γεγονός πως το Nostradamus που κυκλοφόρησε το 2008, σκαρφάλωσε πιο ψηλά από κάθε άλλο δίσκο του συγκροτήματος στα charts. Το 2010 κέρδισαν το Grammy για την “Best Metal Performance”, την ώρα που εμφανίστηκαν μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες κόσμου στην “Epitaph” περιοδεία τους ανάμεσα στο 2011 και το 2012, ενώ ο πιο πρόσφατος δίσκος τους “Redeemer of the Souls” βρέθηκε σε κάθε ενημερωμένη λίστα με τις καλύτερες κυκλοφορίες της χρονιάς που έφυγε, φτάνοντας στην 6η θέση του Billboard top 200 για πρώτη φορά στην ιστορία των Judas Priest.



Εν αναμονή του νέου 18ου επίσημου δίσκου με τίτλο “Firepower” για το οποίο έχει οριστεί έτος κυκλοφορίας το 2018 θα στηθεί ένα heavy metal προσκύνημα με ενδιάμεσο σταθμό το Rockwave Festival την Πέμπτη 19 Ιουλίου στο TerraVibe Park!



Saxon



Οι Saxon είναι εδώ και 40 χρόνια ένας από τους λόγους που οι οπαδοί του heavy metal δηλώνουν περήφανοι που ακούν αυτοί την μουσική! Η βρετανική metal-ική αρμάδα με τον Βiff Byford να ηγείται εκ του μικροφώνου συνεχίζει να δίνει μοναδικά shows και φέτος το καλοκαίρι να αναθερμάνει την σχέση λατρείας της με το ελληνικό κοινό την Πέμπτη 19 Ιουλίου στο Rockwave Festival 2018!



H Xρυσή περίοδος του heavy metal γράφτηκε μεταξύ 1980-1985 και φέρει φαρδια πλατιά την υπογραφή των Saxon που κυκλοφόρησαν εκείνα τα χρόνια "Wheels Of Steel",

"Strong Arm Of The Law”, "Denim And Leather", "Power & The Glory" και "Crusader" κατά σειρά!Πότε στην πολυετή καριέρα τους δεν έκαναν έκπτωση στην ποιότητα των δίσκων και στο πάθος με το οποίο απέδιδαν την μουσική τους για αυτό και χαίρουν εκτίμησης και αποδοχής από το σύνολο των οπαδών αλλά και των μουσικών του σκληρού ήχου!



Με το "Thunderbolt" να τιμά την παράδοση του ονόματος τους, όντας ο 22ος επίσημος δίσκος τους ο βρετανικός λέοντας θα αφήσει το βρυχηθμό του στο TerraVibe την Πέμπτη 19 Ιουλίου ισοπεδώνοντας το stage του Rockwave Festival 2018!



Accept



Γερμανικό Τευτονικό Metal! H αλλιώς Accept! Accept ή αλλιως Γερμανικό Τευτονικό Metal! Το Solingen της Γερμανίας υπήρξε το μέρος όπου οι Udo Dirkshneider, Wolf Hoffman & Peter Baltes σχημάτισαν τους Accept κάπου στη δεκαετία του 1970 και έκτοτε αποτελούν μια από τις μπάντες που τιμούν το όνομα του heavy metal!



Από τα πρωτόλεια του ομώνυμου δίσκου και του "Ι'm A Rebel" ακολούθησε μια τετράδα δίσκων φωτιά που ισοπέδωσε κάθε χεβιμεταλλά της εποχής στο άκουσμα της!



Έχουμε και λέμε λοιπόν: "Breaker", "Restless And Wild", "Balls To The Wall" & "Metal Heart". Κάποια στιγμή γύρω στο 1989 υπήρξε ένα διάλλειμα για να επανέλθουν δριμύτεροι το 1992.



Δισκογραφικά απείχαν για αρκετά χρονια ενώ ακολούθησε άλλο ένα διάλλειμα οκτώ ετών μέχρι την οριστική αποχώρηση του UDO από το συγκρότημα!



Εκεί που το μέλλον φάνταζε δυσοίωνο για τη γερμανική μπάντα, εντάσσεται στο συγκρότημα ο Μark Tornillo και παίρνει τη θέση πίσω από το μικρόφωνο. Η αναγέννηση των Accept ξεκίνησε!



Τα αριστουργηματικά "Blood Of The Nations", "Stalingrad", "Blind Rage" & "The Rise Of Chaos" ήταν δείγματα ατόφιου metal και εμείς ανυπομονούμε να τα ξαναπούμε μαζί τους την Πέμπτη 19 Ιουλίου στο Rockwave Festival 2018!



FORAY BETWEEN OCEAN



NULL ‘O’ ZERO



Συναλλαγές: (0)

IRON MAIDEN



Σε συνέχεια της απόλυτα επιτυχημένης παγκόσμιας περιοδείας τους το 2016-17 για την προήθηση του 16ου studio album The Book Of Souls, οι IRON MAIDEN θα βγουν ξανά στο δρόμο το 2018 με μια σεριά από σόου σε φεστιβάλ και αρένες στην Ευρώπη, με την Legacy Of The Beast World Tour ξεκινώντας από το Ταλίν της Εσθονίας στις 26 Μαϊου και τελειώνοντας στην o2 Arena, στο Λονδίνο στις 10 Αυγούστου. Παρασκευή 20 Ιουλίου, Rockwave Festival στο Terra Vibe Park.



Volbeat.



Μία λέξη. Ένα συγκρότημα. Ένας αμίμητος ήχος. Μία απαράμιλλη προσέγγιση στην μουσική. Και οι προοπτικές είναι ατελείωτες… Η μπάντα έχει πουλήσει πλέον πάνω από 2,500,000 άλμπουμ και αυτό αποδεικνύει ακόμα περισσότερο ότι ο ήχος των Volbeat είναι κάτι παραπάνω από ένα αμάγαλμα. Είναι η ηχητική αντίθεση ανάμεσα στις τωρινές τάσεις της metal και rock μουσικής. Είναι μια μουσική επανάσταση με σκληρές κιθάρες, δυνατό μπάσο και αμείλικτα τύμπανα, που σε ταρακουνούν και σε παρασύρουν. Οι Volbeat έχουν αποδείξει ότι το ταλέντο τους συνδυάζεται με ένα απερίγραπτο στυλ που σου ξυπνάει τον επαναστάτη μέσα σου και σε ταξιδεύει σε αναχρονιστικούς ήχους, καθώς και φέρνει μια αναγκαία τροπή στην τωρινή μουσική σκηνή.



Tremonti



Το όνομα του Mark Tremonti στους μουσικόφιλους μνημονεύεται πολύ συχνά όταν γίνεται κουβέντα για τους σπουδαιότερους κιθαρίστες της γενιάς του! Πώς να γίνει διαφορετικά όταν μιλάμε για τον ιθύνοντα κιθαριστικό νου των Creed, Alter Bridge και του προσωπικού του project υπό τον κατανοητό τίτλο TREMONTI! Ενώ ετοιμάζει τον νέο του δίσκο «A Dying Machine” θα κάνει μια στάση στην χώρα μας την Παρασκευή 20 Ιουλίου στην σκηνή του Rockwave Festival 2018!!



The Raven Age



Το όνειρο κάθε γκρουπ: ένα μεγάλο στάδιο γεμάτο με εκστασιασμένους φανς να φωνάζουν το όνομά της μπάντας σου, να ουρλιάζουν κάθε στίχο, γροθιές στον αέρα, χαμένοι στη μουσικοί, ενωμένοι σα μια μαγεμένη κοινότητα. Αυτή ήταν η εικονα που αντίκρυζαν οι The Raven Age κάθε νύχτα, αφού δέχτηκαν μια πρόταση να παίξουν ως support μπάντα με τους θρύλους της metal, Iron Maiden, στα πλαίσια της επιτυχημένης παγκόσμιας περιοδείας τους “The Book Of Souls”, το 2016.



Monument



Web



(0) Artist





(1) Musician





(0) Artist





(0) Artist





(0) New





Share Topic

