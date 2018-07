Απ τις 14:00 στο πλαϊνό κάγκελο της δεξιάς πλευράς :metal::metal::metal: ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΖΗΣΑΜΕ ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΜΕ ΛΟΓΙΑ Θέλω μέσα απ την καρδιά μου να ευχηθώ " Πάντα τέτοια " αλλά ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι το σημερινό ήταν ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΟ . Δεν θα μαζέψουν ξανά οι Iron Maiden 36.000 κόσμο ( δια στόματος Μπρους ) και δε νομίζω να ξαναδω το κοινό ΤΟΣΟ ΓΑΜΗΜΕΝΑ ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΕΝΟ ΛΥΣΣΑΣΜΕΝΟ ΑΔΥΣΏΠΗΤΟ Για μένα μακράν η καλυτερη συναυλία που έχω δει στη ζωή μου και σαφώς οι καλύτεροι μακράν Iron Maiden απ τις 3 που τους έχω δει . Ντάξει σκληρή μάχη με τους Helloween Pumpkins United Ο κόσμος όχι απλά πολλής , αλλά παιδιά εγώ τρόμαξα για την υγεία μου και την σωματική μου ακεραιότητα . Μέχρι και τσιμπιματάκια στην χολή μου ένιωσα που έχω και το θεματάκι μου Καλύτερα να βάζουν όριο και να ανακοινώνουν Sold out στις 28.000 - 30.000 κόσμου . ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ στρίμωγμα σπρώξιμο κλπ στην front row Ξεκινάνω με πολύ μικρό review Rollin Dice & WEB δεν είχα κουράγιο να δω . Μιλάμε ΓΙΑ ΖΕΣΤΗ τότε Monument : Πολύ καλοί οι Iron Maiden των ( πολύ ) φτωχών και με τον Matt Hardy των Άνω Πατησίων για φροντμαν . Εμένα μου άρεσαν πολύ και με ζέσταναν . Έπαιξαν με άνεση , ΠΟΛΥ ΔΥΝΑΤΑ και αν καμιά φορά η μια κιθάρα έθαβε την άλλη ( όταν η μια ρυθμικά - η άλλη σολο ) αλλά στις δισολίες διάολε ήταν κολασμένες . :+1: Tremonti : Μπήκε με αέρα μεγάλου παίχτου και πήρε τα σκαλπ μας . Τεράστιος ήχος τεράστιος όγκος , ωραία κομμάτια και ανελέητο κοπάνημα . Απίστευτος συγχαρητήρια στον μεγάλο . Ο κόσμος ανταποκρίθηκε Volbeat : Τι να πω γ***το . Έθαψαν μια πολύ σπουδαία μπάντα . ΔΕΝ ΚΟΥΝΗΘΗΚΕ ΑΝΘΡΩΠΟΣ απ την μεγάλη σκηνή για να τους δει . Και δυστυχώς αδιαφόρησαν πλην ελαχίστων να δώσουν σημασία . Εγώ έδωσα εννοείται . Τι να πω, μεγάλη αμαρτία και στεναχωρήθηκα που δεν τους απόλαυσα . Μεγάλη εμφάνιση απ τους Δανούς , φωνητικά ολόιδια με τις studio εκτελέσεις . Σα να έβαλαν ραδιόφωνο . ΣΕΒΑΣΜΟΣ . Μακάρι όσοι χάσατε Maiden να του δώσατε να καταλάβει . Με το soundcheck των θεών έχασα κάποια κομμάτια . Είμαι απόλυτα σίγουρος απ αυτά τα λίγα που άκουσα ( στην ένταση που φαντάζεστε ) ότι θέρισαν **Η μεγαλύτερη μπάντα του γαλαξία μέχρι να ανακαλυφθεί εξωγήινος πολιτισμός ( και αν μπορούν να τους κοντράρουν :stuck_out_tongue_closed_eyes: ** Πολύ θεατρικός ο Bruce , τεράστια εμφάνιση από όλους . Ασύλληπτo επίπεδο σε σκηνικά , ήχο , σκηνική παρουσία . Μόνο μια άλλη μπάντα τολμά να συγκριθεί ( και να κερδίσει αν είσαι οπαδός τους λίγο περισσότερο απ όσο με τους Μεηντεν no prob φυσικά ) Το κοινό συγκινητικά τέλειο . Δεν έχω ξαναζήσει τέτοιο πράγμα . Σίγουρα βοηθάει που ήμουν τοοοοοσο κοντά μια τοοοοσο δύσκολη μέρα Brucαρος ανεμίζει ελληνική σημαία :hushed: Scream for me Athens . Scream for me Greece :``) σκηνική απόδοση Sign of the Cross :astonished::astonished::astonished::astonished: κόσμος επικίνδυνα πολύς . Ενιαίο σώμα απ την είσοδο μέχρι την σκηνή. Αν αυτό ήταν όντως 36.000 και όχι over 40 , να βάλει όριο και να ανακοινώνει sold out . Κατά πάσα πιθανότητα θα φέρει και Metallica . Δεν θα πεθάνουμε εκεί πέρα , ήμαρτον. Απ τους Tremonti και μετά δεν ξανασήκωσα χέρια ουσιαστικά Αυτά δεν περιγράφω άλλο Mic drop

