Ξαναξεκινάω το μπάσο

Εφόσον έχει μωρό ο άνθρωπος καλό θα ήταν να πάρει ανοιχτού ή ημί-κλειστου τύπου. Μπορεί να ακούγεται τραβηγμένο αλλά better safe than sorry. Καλή και η απομόνωση αλλά προσωπικά θέλω να ξέρω (όσο γίνεται) τι συμβαίνει γύρω μου.Έχω τα https://www.thomann.de/gb/superlux_hd_681_evo_wh.htm και είμαι κατευχαριστημένος, τα προτιμώ σε σχέση με τα https://www.thomann.de/gb/akg_k_240_studio_kopfhoerer.htm που πολλοί τα εκθειάζουν.