Καλησπέρα



μετα το big bad wolf, συνεχίζουμε με το νεο μας βιντεο : Ordinary Faces







οι ηχογραφλησεις έγινας στ..α σπίτια μας...

music by Kyriakos Mourtzouchos

Lyrics by Aris Androutsos and Kyriakos Mourtzouchos



Kris Lee: Vocals

Yoed Nir: violins and cellos

Sakis Bastas: Bass guitar

Kyriakos Mourtzouchos: Guitars, Keyboards programming



production by Kyriakos Mourtzouchos

Mix by Sakis Bastas and Kyriakos Mourtzouchos

video by Kyriakos Mourtzouchos





Linkback: https://www.noiz.gr/index.php?topic=214029.0