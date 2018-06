ντεμο δεν το λες με την καμια.

Θα μπορουσε να ηταν ντεμο αν ειχε μια μελωδικη γραμμη απο πανω η μια φωνη να τραγουδαει μια μελωδια..

demo in my book..ειναι κατι που μπορει να καταλαβει καποιος περι τινος προκειται..αλλα του λειπει μια συγκεκριμενη δομη/ ενορχηστρωση / οργανα. Ενα κουπλε κ ενα ρεφρεν ή ενα Α και ενα Β.

η οπως λεει το λεξικο

A recording made to demonstrate the capabilities of a musical group or performer or as preparation for a full recording.

Αυτο που εχεις ανεβασει ειναι μια σειρα απο ακορντα που σου καθεται καλα στο αυτι.

Η αποψη μου ειναι οτι θελει περαιτερω αναπτυξη για να μπορεσουμε να καταλαβουμε κ να σε βοηθησουμε καλυτερα.