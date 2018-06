Island Magic + me

Ξερω σας εχουμε σας ζαλισει εμεις οι drummer με αυτο το κομματι...αλλα το συγκεκριμενο , ειναι το πιο δυσκολο Play along απο το Contemporary drummer+ 1 του D. Weckl { και ενα απο τα πιο δυσκολα Play along ever}..και για οσους drummer βλεπουν σοβαρα το οργανο..ειναι ενα εξαιρετικο challenge για να το παιξουν.

Λιγα λογια για το κομματι.

Το κομμάτι βασιζεται πανω σε ενα salsa feel αλλα σε 7/8.

Εκτος απο τα time changes , και τα απειρα kicks που συμβαινουν , συμπεριλαμβανει και ενα σολο σε 7..που για κανεναν μας δεν ειναι μια ευκολη υποθεση.

Θεωρω οτι ανηκει στα very advanced κομματια μουσικης και ειναι ειδικα φτιαγμενο για να αναδειξει τα τυμπανα κ το παιξιμο καθε drummer.

Oποτε τυχον overplaying θεωρω οτι συγχωρείτε.

Ζητω εκ των προτερων συγνωμη για τα ηλεκτρονικα τυμπανα κ τον "φτωχο" ηχο.







Linkback: https://www.noiz.gr/index.php?topic=214054.0