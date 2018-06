Plini. HAND MADE CITIES

Ακουω τον Αυστραλο Plini και αυτον τον εξαιρετικο δισκο εδω κ 2-3 μερες.

Oταν λεει αυτα για σενα ο Steve Vai ."Many of you may have heard of guitarist/musician Plini. I’ve been following him for a while and his new record Handmade Cities is one of the finest, forward thinking, melodic, rhythmically and harmonically deep, evolution of rock/metal instrumental guitar records I have ever heard. I’ve been waiting for stuff like this and here it is. I highly recommend checking it out for a bit of a mindblowing experience. Here’s a track; you go Plini!!!"



....εμεις οι υπολοιποι νομιζω πρεπει να ακουμε..σοβαρα..

Δεν ξερω αν ειναι το μελλον της κιθαρας..αλλα ειναι μια πραγματικα εξαιρετικη δουλεια.

Οι ηρωες του ειναι ολοι εκει..αλλα αυτο που φτανει στο δικο μου αυτι ειναι πραγματικα φρεσκο κ καλοδουλεμενο.

Τσεκαρετε τον.





Linkback: https://www.noiz.gr/index.php?topic=214068.0