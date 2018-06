Ας κανουμε μια προσπαθεια να γινει μια αρχη για προταση.



Ολα εξαρτωνται απο τα τυμπανα. Την ενταση που θα εχουν.

Πανω σε αυτην την ενταση, βλεπουμε τι χρειαζεται για να ακουστουν και ολα τα υπολοιπα, κιθαρες φωνες μπασο.

Αν ειναι ηλεκτρονικα τυμπανα μπορει να γινει πανευκολα στο σπιτι προβα.

Εχω στησει ενα συστηματακι τετοιο για μαθητη μου, με βαση το Behringer X18.

Ενισχυτη ακουστικων Millenium HP4, ακουστικα Sennheiser HD 205-II, μικροφωνα shure sm58 (ή και φτηνοτερα πχ μια απομίμηση του οπως το the t.bone MB85 Beta) καλωδια μικροφωνων Cordial CAM 6 BK, οικονομικες αλλα αξιοπιστες βασεις μικροφωνων Fun Generation Mic Stand.

To the sssnake SK369S-03 Patchcable για να συνδεθει το X18 με τον ενισχυτη ακουστικων.

Ενα tablet (android) ή notebok/laptop (windows) (εστω και αρχαιο) για το χειρισμο του X18.

To Χ18 μπορει να κανει τα παντα. Οτι routing θελει ενας ηχοληπτης, ολους τους συνδυασμους που μπορει να χρειαστουν, ειτε για προβα, ειτε για Live, ειτε για πολυκαναλη ηχογραφηση αφου το X18 ειναι και USB 16καναλη καρτα ηχου.

Παρεχει 6aux και μια stereo ακουστικων, κατι που σημαινει οτι μπορουν να ακουνε και 4 μουσικοι, ο καθενας τη δικη του μιξη και μαλιστα stereo.



Φυσικα ο καθε μουσικος πρεπει να εχει τον ενισχυτη του (που πρεπει να εχει τη δυνατοτητα να δινει speaker emulated εξοδο για να παιζει αθορυβα πχ boss katana 50) ή την πεταλιερα του για να την "κουμπωσει" στο X18.

Τα ηλεκτρονικα τυμπανα δεν χρειαζονται κατι επιπλεον για να κουμπωσουν παρα μονο βισματα/καρφια (οπως φυσικα και ολοι οι αλλοι μουσικοι πχ Sommer Cable The Spirit XXL).