Calexico - Live At Acropolis

Για μία μόνο βραδιά, οι Calexico, θα βρίσκονται στο Ηρώδειο προσκαλώντας τους φίλους του συγκροτήματος να ζήσουν μία ανεπανάληπτη εμπειρία.



Ωδείο Ηρώδου Αττικού - Αθήνα

Τρίτη, 3 Ιουλίου 2018, 9:00 μμ







Μια σχέση που μετρά δύο δεκαετίες, αυτή των Calexico με το ελληνικό κοινό, βρίσκει τη θέση της στη σκιά της Ακρόπολης, σε μια μοναδική παράσταση, που μιλά ήδη στην καρδιά μας.



Αυθεντικός, άμεσος, γλυκός, επικοινωνιακός και τόσο «δικός μας» ο Joey Burns των Calexico ανακοινώνει από την κουζίνα του σπιτιού του, τη συμμετοχή των Calexico στο φετινό Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου.



«Hey everybody! Τhis is Joey of Calexico and we are really excited to get to tell you that we are playing under the beautiful Acropolis on the 3rd of July this year. The Odeon of Herodes Atticus is such a unique place with so much history and so much vibe, it's gonna be the best show of the year, I am sure - Right? Efhasrito ...»

Joey Burns – Calexico



«Γεια χαρά σε όλους! Είμαι ο Joey από τους Calexico και είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι που ανακοινώνουμε ότι θα παίξουμε κάτω από την πανέμορφη Ακρόπολη στις 3 Ιουλίου φέτος.

Το Ωδείο Ηρώδου Αττικού είναι ένα τόσο μοναδικό μέρος με τεράστια ιστορία και τόση ενέργεια που είμαι σίγουρος ότι θα είναι το καλύτερο show της χρονιάς ...Σωστά; Ευχαριστώ ...»

Joey Burns – Calexico



Με την μπάντα σε πλήρη σύνθεση, όλες τις μεγάλες επιτυχίες τους και σίγουρα δυνατές εκπλήξεις, οι Calexico πραγματώνουν το όνειρο κάθε καλλιτέχνη, και ετοιμάζονται να μας ταξιδέψουν σε μια βραδιά αγάπης, ταξιδιού και μελωδίας στο Ωδείο του Ηρώδη του Αττικού.



Το συγκρότημα που πήρε το όνομά του από την πόλη Calexico, στα σύνορα του Μεξικό με τη Καλιφόρνια, έρχεται από το Tucson της Αριζόνα, μετρώντας πάνω από 20 χρόνια καριέρας και με φανατικούς φίλους σε όλο τον κόσμο.



Η μουσική τους είναι ένα κράμα από παραδοσιακούς latin ήχους (mariachi, conjunto, cumbia, tejano), μαζί με country, jazz και post-rock. Είναι τόσο μοναδικοί και πρωτότυποι , που για αυτούς γεννήθηκε ο όρος στη μουσική «desert noir».



Οι Calexico έρχονται στο Ηρώδειο για πρώτη φορά, με τις αγαπημένες επιτυχίες από όλη τη δισκογραφία τους, όπως το «Stray», «Falling from the sky», «Crystal Frontier», «Missing», «Splitter» κ.α., αλλά και με το νέο ένατο άλμπουμ τους, το «The thread that keeps us», που κυκλοφόρησε στο τέλος Ιανουαρίου. Όπως μεταφέρουν ήδη οι πρώτες ενθουσιώδεις κριτικές «τελικά δεν μπορεί κανείς να θεωρήσει τους Calexico δεδομένους».



Μία πραγματικά ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά κάτω από την Ακρόπολη.



Οι Calexico θα εμφανιστούν στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου.



