επανέρχομαι με μερικές σκέψεις παρατηρήσεις απορίες επεξηγήσεις



1. ο καημός μου είναι να πετύχω μια μίξη που να ακούγονται σωστά όλοι (έχω μια τάση να υπερφορτώνω σε όργανα τα κομμάτια). Ξέρω ότι εκεί έξω γίνεται. Εγώ δεν το κάνω.



Σκεψου λιγο κατι:

Εκει θελει πολλή δουλεια η μιξη.

Αυτο ακριβως ειναι και το ζητουμενο.Αν σε ενα δωματιο (με θεωρητικα καλη ακουστικη), στηθουν 5, 10 διαφορετικα (ακουστικα για το παραδειγμα μας) οργανα, πχ, ντραμς, ακουστικη κιθαρα, μπασσο, βιολι, βιολα, μαντολινο, φλαουτο κτλ, κτλ, και καθισεις ακριβως μπροστα τους και αραδιασμενα ολα αυτα, θα παρατηρησεις, οτι θα ξεχωριζεις στη μιξη εκει, καθαρα τα οργανα, στο φυσικο τους ηχητικο ευρος. Πχ, δεν θα μπερδευες, το βιολι, με την βιολα, ή το μπασσο με την μποτα των ντραμς.Αυτο γιατι γινεται;Γιατι καθε οργανο εχει την δικη του χροια, και κυριως στις αρμονικες συχνοτητες. Ειναι το λεγομενο Timbre.Τωρα, οταν ερχομαστε να ηχογραφησουμε, τι κανουμε; Προσπαθουμε, να περασουμε στον συστημα μας (pc DAW κτλ) τον φυσικο ηχο των οργανων. Εδω ειναι και το κλειδι της ευκολης μιξης.Θεωρητικα, να μπορουσαμε να ακουσουμε απο τα ηχεια μας το υλικο των παραπανω οργανων, και με κλειστα ματια να ειναι σαν να ειμαστε μπροστα τους, τοτε η μιξη θα ειχε περισσοτερο ρολο αισθητικης του ηχοληπτη, και αναδειξης σημειων που θα ηθελε να δειξει. Ομως, περασε μεσα οργανα ακροβως οπως ακουγονται στο χωρο. (εκτος και αν με αλλες τεχνικες, μικροφωνα κτλ, θελει να περασει ενα διαφορετικο ηχο, εσκεμμενα)Εδω ερχεται νομιζω σε αντιθεση η αποψη που κυριαρχει σε πολλους (και υπαρχει τρελλο τρολαρισμα στα μεσα, που λεει "We will fix it in the mix"...Οι fundamentals συχνοτητες που καθοριζουν τα οργανα, ειναι στα "μεσαια" να το πω απλά.Αν οι συχνοτητες πχ της βιολας, πεσουν πανω στου βιολιου, ή θα πνιγει το βιολι, ή θα ακουστει σαν βιολιΓια αυτο δεν χωρανε τις περισσοτερες φορες τα οργανα στη μιξη. Γιατι καταλαμβανουν αλλου οργανου συχνοτητες. Και ενω, οταν κανεις σολο το οργανο σου ακουγεται τελεια, οταν μπουν ολα μαζι, μπορει να πνιγονται καποια (ΑΑΑ μην ξεχασω και τα προβλήματα λογω Φασης)YΓ( τελευταια, εφαρμοζω μια αλλη προσεγγιση στις μιξεις μου που λεει, οτι γραφεις πχ 200 οργανακαι αρχιζεις και αφαιρεις, μεχρι που δεν γινεται να αφαιρεσεις αλλαΤοτε εχεις την καλυτερη ενορχηστρωση, και Ισωςκαι την πιο ευκολη/ καλυτερη μιξη μετα