"...Η πιστή καταγραφή και αναπαραγωγή ενός ηχητικού συμβάντος αποτελεί μια ευγενή πρόθεση, παραμένει ωστόσο ακατόρθωτο εγχείρημα. Όλα είναι εναντίον μας, από τις ανόμοιες ακουστικές συνθήκες στους χώρους εγγραφής, μίξης και ακρόασης, μέχρι τις δεδομένες τεχνικές ατέλειες των μηχανημάτων"



μια ορθή μεν θεωρητική, η οποία όμως πρακτικά δεν λέει κάτι ουσιαστικό και" όταν αναφερόμαστε σε "" μίξη...αυτή έτσι κι αλλιώς, εν δυνάμει κάθε φορά έχει ένα "μεταβλητό στόχο", το επίπεδο του οποίου καθορίζεται από την γεωμετρικάτεχνολογική πρόοδο της εποχής που θα επιχειρηθεί και τα μέσα που αυτή προσφέρει ωςγια την επίτευξή του ...θα πρέπει να σε προβληματίσει ότι υπάρχουν επαγγελματικές ηχογραφήσεις 30 και 40"καλύτερες" από χιλιάδες σύγχρονες (κάποιες audiophile μάλιστα άφταστες ακόμα)... αναζήτησε πχ τις κλασσικές direct to disc των 80's (one take και χωρίς mastering γυαλισματάκια) που είναι αποτέλεσμα της εφαρμογής του ορισμού της σωστής μίξης, που αξιοποιεί φυσικάτα "προαπαιτούμενα" που προαναφέραμε...