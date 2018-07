Για να μην το κουράζουμε:1.Ακουστε μουσική,ΠΟΛΥ μουσική και από όλα τα είδη και όλες τις περιόδους2.Διαβαστε βιβλία,ΠΟΛΛΑ βιβλία από όλα τα είδη και , ξανά, όλες τις περιόδους3.Παιξτε μουσική,όσο καλύτερα και όσο περισσότερο μπορείτε,ΜΕΛΕΤΗΣΤΕ και λιγάκι, κακό δεν κάνει.4.Δειτε ΤΑΙΝΙΕΣ,ΠΟΛΛΕΣ ταινίες, ειδικά ΠΡΙΝ τα 80s, από όλα τα είδη,άντε δείτε και μετά τα 80s αλλά όχι μόνο Spiderman5.Ανοιξτε το μυαλό σας και την καρδιά σας,ΖΕΙΣΤΕ .6.ΑΝ θέλετε να γίνετε παραγωγοί και ηχολήπτες , εκτός από "μόνο "μουσικοί και σύνθετες,στρώσετε τον απαυτο σας κάτω και μάθετε πρώτα τα ΒΑΣΙΚΑ,η ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ που θα έχετε αποκτήσει κάνοντας τα 1-5 θα σας βοηθήσει για τα περαιτέρω, αλλά τυφλοσουρτης "πως θα φτιάξετε το The Dark Side of the moon" στο pc σας με σπασμένο κιουμπεις και preset από plugins ΔΕΝ ΥΠΆΡΧΕΙ. Θέλει ΤΡΕΛΛΗ δουλειά,ΠΟΛΥ διάβασμα και γαιδουρινη υπομονή και επιμονή το άθλημα, αλλιώς θα γινόμασταν όλοι Bob Clearmountain μέσω πενταλεπτων toutorial στο γιουτιουμπι....και θα έκλειναν όλα τα στούντιο του πλανήτη...7.Τα εργαλεία είναι απλά εργαλεία, αναλογικά,ντιΓΚιταλ δεν έχει ΚΑΜΜΙΑ σημασία,αν δεν έχει καλό αποτέλεσμα η χρήση τους από εσάς φταίτε ΜΟΝΟ εσείς,ούτε η μοντέρνα εποχή,ούτε το YouTube,ούτε ο καπιταλισμός,ούτε το σύστημα,ΜΟΝΟ ΕΣΕΊΣ.Οι Soapkills και χιλιάδες άλλοι Soapkills έκαναν ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑΤΑ παραγωγής με ATARI και 200mb μνήμη.Καλή επιτυχία.ΥΓ. κατά την ταπεινή μου γνώμη στην εποχή μας γίνονται ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΈΣ παραγωγές σε ένα ευρύτατο φάσμα μουσικών ειδών, είναι αστείο να λέμε ότι "έχει χαλάσει η μουσική" επειδή στο YouTube υπάρχουν κακές παραγωγές από ερασιτέχνες που παίζουν με τα presets του Reaper.