Test RODE NT1-A, BEHRINGER B-2 PRO, SUPERLUX E205, SHURE SM57

Δεν ειναι καποιο αξιοπιστο τεστ γιατι δεν εγινε υπο ιδανικες συνθηκες, αλλα τουλαχιστον εγινε υπο τις ιδιες συνθηκες.Ξεκινησε σαν δοκιμη του οικονομικου Superlux E205 και ειπα να το ανεβασω λογω του οτι συζητηθηκε σε δυο προσφατα θεματα, και ενδεχεται καποιοι να το εχουν βαλει στο ματι.Προσιτό πυκνωτικό για φωνή https://www.noiz.gr/index.php?topic=213530.msg940414#msg940414 Καρτα ηχου + mic = 150€ https://www.noiz.gr/index.php?topic=213795.msg941839#msg941839 Τα μικροφωνα ειναι τα1. Πυκνωτικο RODE NT1-A (ενδεικτικη τιμη 155Ε με pop filter, αραχνη και καλωδιο - λειπει μονο μια βαση για plug&play)2. Πυκνωτικο BEHRINGER B-2 PRO (ενδεικτικη τιμη 165Ε με αραχνη και βαλιτσακι - λειπει pop filter καλωδιο και βαση για plug&play)3. Πυκνωτικο SUPERLUX E205 (ενδεικτικη τιμη 39Ε σκετο. Χωρις αραχνη - αλλα μπορει και βιδωνει στη βαση)4. Δυναμικο Shure SM57 (εικοσαετιας) (ενδεικτικη τιμη 100Ε σκετο)Πληροφοριες ηχογραφησης.- Η σταθμη ηχογραφησης ηταν χαμηλη γιατι ημουν in the middle of something και για να εχω ικανοποιητικο level κατα το export, εχω δωσει L2 maximizer (waves plugin) στο stereo out.Γιαυτο θα ειναι αυξημενο και το φυσημα, θορυβοι απο το περιβαλλον κλπ.- Εχει χρησιμοποιηθει σε ολα pop filter.- Το superlux μπηκε βιδωτο στη βαση, χωρις αραχνη.Πληροφοριες δειγματων- Τα πρωτα δειγματα ειναι dry- Στα δευτερα εχει μπει σε καθε mic το RVOX (waves plugin). Στο SM57 εχω δωσει πιο πολυ για να ερθει στα ισα με τα πυκνωτικα.- Στα τριτα εχει μπει και λιγο EQ (κυριως low cut και λιγο πανω τις ψηλες - στο superlux και στο sm57 εχω κοψει λιγο και καποιες μεσαιες) και λιγο reverb.- Ολα ειναι wav.ΥΓ Προσπαθησα να το ανεβασω λιγα λιγα ως attachments αλλα απετυχα και σε 24-bit και σε 16. Γιαυτο τα ανεβασα στο Soundcloud ως playlist.ΥΓ2 Προσοχη στην ενταση γιατι οταν μπαινει το rvox ανεβαινει η ενταση.