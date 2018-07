Τώρα αυτό το χάλι για καλό μου το έβαλες;Λίγο ακόμα να σφιχτει και θα τα αμολυσειΚάκος ήχος και οφείλεται απλά στο touch του και στο σφίξιμο....Sorry ,not my cup of tea.O Αυστραλός και ο Lang μάλιστα,ρέει σαν ρυάκι του Τυρνάβουτο παίξιμο τους και ο ήχος τους είναι τιτανοτεραστιος χωρίς να κάνουν καμμιά προσπάθεια.Και ΦΥΣΙΚΆ ΕΝΑΣ είναι ο θεός όλοι οι άλλοι, εκτός του Gadd που μοιράζεται τον θρόνο, είναι από ημίθεοι και κάτω