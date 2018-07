Απορίες...

Ολα στη μουσικη εχουν σχεση με κατι αλλο. Οταν καταλαβεις με ποιο, ολα γινονται πιο ευκολα.

Ουσιαστικα η E phrygian dominant ειναι mode (τροπος) της A harmonic minor.

Εχουν δλδ τις ιδιες ακριβως νοτες και απλα ξεκινανε απο διαφορετικη,

A harmonic minor : A - C - D - E - F - G# - A

E phrygian dominant : E - F - G# - A - B - C - D - E



Παμε ενα βημα παρακατω

Η A harmonic minor ειναι σαν την A minor (Aeolian), αλλά με μια διεση στην 7η βαθμιδα

A minor (Aeolian): A - B - C - D - E - F - G - A

A harmonic minor : A - B - C - D - E - F - G# - A



Παμε ενα βημα παρακατω

Η A minor (Aeolian) ειναι mode της C major

C major: C - D - E - F - G - A - B - C

A minor (Aeolian) : A - B - C - D - E - F - G - A



Παμε ενα βημα παρακατω

Οταν εναρμονισεις την C major scale θα σου βγουν τα triads

C - E - G που ειναι το C chord

D - F - A που ειναι το Dm chord

E - G - B που ειναι το Εm chord

κλπ



Αυτες οι συγχορδιες χρησιμοποιουνται οταν παιζεις σε C major scale.

Οι ιδιες και οταν παιζεις A minor scale



Οταν εναρμονιζεις ομως την κλιμακα A minor και βαζεις # στη G (κι ετσι γινεται A harmonic minor), αυτη η αλλοιωση επηρεαζει ολες τις συγχορδιες που εχουν την νοτα G (ειτε ως 1η ειτε ως 3η ειτε ως 5η).



Μια απο αυτες πχ ειναι η Em, που απο μινορε (E - G - B) γινεται ματζορε (E - G# - B).



Αν πχ παiζεις ενα progeression που ειναι Am Dm Em, θα παιξεις σε Am scale.

Oταν αντικαταστησεις την Em με Ε και το prog γινει Αm Dm Ε, τη στιγμη που θα παιξεις το E θα περασεις απο Α minor σε A harmonic .



Αυτα πιστευω φτανουν για αρχη και ελπιζω να ειναι κατανοητα.