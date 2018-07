Η χρήση τέτοιων εργαλείων είναι και λίγο acquired taste-ειδικά αν δεν έχεις ακούσει τέτοια παιξίματα. Να κάποιοι τρόποι χρήσης της alt dominant για όσους εξ ημών προέρχονται από πιο rock παιξίματα(σε περιβάλλον Am με Ε7alt που λύνεται σε Am):-Αν ελαττώσουμε την τονική κατά ένα ημιτόνιο στην Am pentatonic έχουμε Ab C D E G, υποσύνολο της E7 alt dom. Εύκολες δαχτυλοθεσίες που βασίζονται στη γνωστή μας πεντατονική και εύκολη προσαρμογή του blues/rock φραζαρίσματος.-Fm6 pentatonic, δηλαδή F G Ab C D, ισχύουν τα παραπάνω.- G minor pentatonic, ισχύουν τα παραπάνω-αυτή ίσως είναι η πιο ¨ξινή¨περίπτωση, που λέει και ο Δέλτα.