Kenny Aronoff motivational video

Το κράτησα για να το δω πρωι-πρωι με τον καφε , αλλά δεν... Το σταμάτησα μόλις κατέβηκε απ'το σετ. Πολλοί θεατρινισμοί και υπερβολικά mucho man (στο στυλ των παλαιστών Wrestling ), Αμερικάνος πλασιέ rock ευδαιμονίας.Sorry ρε παιδιά για τον αρνητισμό ... αλλά αυτό δεν είναι drumming. Show είναι για εκεί που έχει πέραση (και νομίζω πως πια .. αυτό το "εκεί" πάει πολλές δεκαετίες πίσω, τότε που τα τύμπανα ήταν όντως εξωτικά, τότε που κι εγώ τα .. ερωτεύτηκα).Και τα τύμπανα (επιτέλους) είναι μουσική. Δεν είναι show off, και δεν είναι : μόλις κατέβηκα απ΄τη harley και φέρτε μου γρήγορα μια drums να σας παίξω. Δεν χρειάζονται τέτοια φουσκωμένα μπράτσα για να τα παίξεις, αλλά ούτε και για να γράψεις καλά στον φακο..Τι είχε να πουλήσει ; Rock καθρεφτάκια σε 16χρονα που δεν έχουν youtube στο χωριό τους, ή rock (και drugs) αναμνήσεις στα Κέντρα Ανοικτής Φροντίδας Ηλικιωμένων..Καλημέρα σε όλουςΥ.Γ. Και sorry Sfunk δεν μπόρεσα να δω how teams create magic αλλά εύχομαι η κριτική μου να παρακινήσει περισσότερους να τσεκάρουν την πρόταση σου