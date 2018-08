24 bit wav

24 bit wav master περασμένο από τον SPL Goldmike Mark 2 (2485)

24 bit wav master περασμένο από τον TL Audio PA-1

Δεν μας είπες τι dac είχες για το monitoring.

Τι μπάσο είναι αυτό ρε Νίκο...έπαθα πλάκα!

επιτέλους βρέθηκε λίγος χρόνος και ολοκλήρωσα το εν λόγω project... yeah...αποφασίσαμε τελικά με τον Δημήτρη (μάλλον τον "έψησα") να επιδιωχθεί ένα ύφος (το δυνατόν) με κατεύθυνση προς τις pure audiophile παραγωγές των 80'-90's χωρίς υπερβολικά "βάθια" και αφύσικες eq "ενέσεις"...αυτή τη φορά χρησιμοποίησα και τον "μάγκα" Focusrite ISA 430 MKIIως ελβετικό σουγιά με reamping σε μπάσο, μπότα και ταμπούρο...για τιςτώρα (που είναι και το θέμα μας) εκτός από τον SPL έβαλα στο παιχνίδι και έναν TL Audio PA-1για να είναι πιο ολοκληρωμένα τα όποια συμπεράσματα...έτσι πλέον έχουμε το αρχικό δείγμα ωςαπό τοκαι ένα είδωλό του περασμένο από το(solid state class A και λάμπα) κύκλωμα τουκαθώς και ένα καθαρό "" (σε πέντοδο λυχνία) μέσω του...ΥΓ1...το κλασσικό πια iFI nano iDSD πάνω στα φτωχά πλην τίμια Tascam VL5 γέρο μου...ΥΓ2...το παίξιμο ή το όργανο τέκνον μου?... anyway να και τα δύο (το παίξιμο είναι one take)...