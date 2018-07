Οσον αφορα την κιθαρα, πιο all around ειναι η strat. Πηγαινε πιασε και τις δυο, και παρε οποια σου αρεσει σαν αισθηση και ποιοτητα κατασκευης. Σημειωνω μονο οτι η les paul εχει κεραμικους μαγνητες, που σημαινει οτι ειναι αρκετα hot, πιθανοτατα με κοστος τα καθαρα της. Just so you know....



Μια χαρα ειναι ο frontman. Δες και τον εξαιρετικο vox pathfinder 10 με κανα 20ευρω παραπανω. Εχει πολυ καλο ηχο (τον εχω και στον προτεινω ανεπιφυλακτα).